害美東輸油斷線！駭客組織DarkSide：只想要錢 沒想製造混亂

美東輸油管線遭駭客勒索軟體攻擊，美國發布國家緊急狀態，週一 (10 日) 駭客組織 DarkSide 發布消息通告：「我們目的只想要錢，沒想過要製造混亂。」

美國聯邦調查局 (FBI) 週一證實，駭客組織「黑暗面」 (DarkSide) 將對此次攻擊負責。

美國總統拜登週一表示，有證據表明黑暗面在俄羅斯境外活動 (圖片：AFP)

美國總統拜登週一表示，有證據表明 DarkSide 在俄羅斯境外活動。儘管目前為止沒有證據表明俄羅斯政府參與了此事，但俄國對處理此事負有一定責任。

副國家安全顧問 Elizabeth Sherwood-Randall 表示，該事件威脅到整個美國東部大部分地區的汽油、柴油和噴氣燃料的供應。

(圖片：AFP)

DarkSide 網站上發布最新消息提到：「我們目的是拿錢，而不是為製造社會混亂。」

DarkSide 正企圖進行敲詐美國東岸最大的輸油管業者 Colonial Pipeline，後者掌握供應美東 45% 汽、柴油等燃料所需，上週 DarkSide 突如其來的網攻導致美國週一發布國家緊急狀態。

DarkSide 週一宣稱持有 Colonial 機密資料，以及其他正在進行 DarkSide 勒索軟體操作中竊取的檔案，否認與任何特定的政府有所關聯，直言這次的攻擊並不涉及政治利益。

截稿前，駭客並未透露向 Colonial 要求的贖金價格，Colonial Pipeline 未對此消息發表評論。美國官員回應，美國政府未沒有參與贖金談判。

網路安全公司 Cybereason 聯合創始人兼首席執行長 Lior Div 研判，這不是首次有威脅組織的攻擊超出預期，像 DarkSide 勒索駭客組織謹慎地壓榨受害者，又不希望吸引過多的執法單位審查。

Lior Div 稱，全球的反彈正在損害他們的業務，這是他們出面的唯一理由。

CISA 負責網路安全執行助理主任 Eric Goldstein 表示，對所有企業組織都應該認真對待，並做出緊急性的投資，保護其網路免受駭客威脅。今天是一家大型輸油管企業，明天可能是不同的企業、來自不同的產業。