海運前景佳 THE Alliance將擴增美東線、升級三組航線船型

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 所屬海運聯盟 THE Alliance 今 (22) 日公布 2021 年航線架構，除既有網絡，將開闢一條全新美東六線 (EC6) 航線，並新增墨西哥灣區服務範圍，同時也將既有三組航線升級船型，持續看好海運前景。

陽明指出，聯盟成員包括赫伯羅德 Hapag-Lloyd、Ocean Network Express(ONE)，以及現代商船 (HMM) 將共同攜手優化 2021 年航線服務，明年航線價格範圍除涵蓋既有的亞洲、歐洲、北美、中東、紅海，以及印度次大陸等地區外，並藉由開一條嶄新的美東六線 (EC6) 航線，新增墨西哥灣區服務。

此 EC6 航線將配置 10 艘 6500 TEU 級貨櫃輪，密集串連台灣、香港、華南、華中、韓國和美東墨西哥灣區等地區。

除了增添新航線， THE Alliance 也將升級地中海二線 (MD2)、美西南四線 (PS4)、美東五線 (EC5) 等三組航線船型，以滿足市場及所需，同時合併升級原美東一線 (EC1) 和美東三線 (EC3) 為 1 組 13500 TEU 級貨櫃輪航線。

陽明強調，整體航線架構將可提供較以往更佳的航線頻次，更具競爭力的運送時間和更全面的航線範疇。