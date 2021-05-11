〈美股盤後〉科技股扯後腿 台積電ADR跌跤 費半血崩

週一 (10 日) 華爾街通膨疑慮再起，恐慌指數大漲逾 17%，美股本週開局不利，科技股賣壓沉重，道瓊盤中首次突破 35,000 點大關後回落，那指收黑逾 2.5%，台積電 ADR 重挫逾 3.8%，費半血崩 4.66%。

美國上週公佈的最新非農報告數據欠佳，美國總統拜登週一表示，美國政府將分配更多紓困金，以幫助企業僱用更多員工。雇主有責任提供高薪，保護工人免受病毒感染，並鼓勵接種疫苗，讓美國人安心工作。

拜登還否認配發失業救助金影響到整體就業率的說法。他表示：「美國人想工作，白宮未看到太多證據，失業救助金使人們無法就業。任何合適工作的人都必須上班去，否則會失去失業補助。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.58 億例，死亡數突破 329 萬例，美國累計確診超過 3271 萬例，累計死亡數超過 58 萬。印度累計確診超過 2266 萬例，巴西累計確診 1518 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 將印度三重突變病毒株 B.1617 列入「引發全球擔憂」的病毒株，意謂該病毒具更強傳染性、更致命，並且對目前的疫苗和治療方法更具抵抗力。

週一 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 34.94 點，或 0.10%，收 34,742.82 點。

標普 500 指數下跌 44.17 點，或 1.04%，收 4,188.43 點。

那斯達克指數下跌 350.38 點，或 2.55%，收 13,401.86 點。

費城半導體指數下跌 144.92 點，或 4.66%，收 2,967.11 點。

標普 11 大板 5 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和房地產領漲，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

美東輸油管線上週末遭駭客勒索軟體攻擊，美國隨後發布國家緊急狀態，S&P 500 能源指數 (SPNY) 創一年多來高點，相關能源股多走高。

平原全美管道 (PAA-US) 大漲 4.01%；金德摩根 (KMI-US) 漲 2.33%；TC 能源公司 (TRP-US) 漲 0.47%；威廉姆斯 (WMB-US) 漲 0.99%。

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.58%；臉書 (FB-US) 下跌 4.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.09%。

道瓊成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.948%；Visa (V-US) 下跌 2.65%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.206%；波音 (BA-US) 下跌 1.079%；3M (MMM-US) 上漲 2.1%。

台積電宣布 4 月份營收月減 13% 至 1,113.15 億元後，費半成分股週一災情慘重。

應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.21%；美光 (MU-US) 暴跌 5.97%；AMD (AMD-US) 下跌 3.58%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.69%；高通 (QCOM-US) 暴跌 6.46%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.87%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 5.49%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.56%。

個股消息

輝瑞 (PFE-US) 週一收紅 0.71%，盤後上漲逾 0.7%。美國食品藥物管理局 (FDA) 週一盤後批准 12 至 15 歲的兒童可使用輝瑞 - BioNTech 的新冠疫苗。

花旗下調 Alphabet 和臉書股票評級至「持有」，預期兩家科技巨頭於 2021 年 第二季成長將減速，此消息促使 Alphabet 和臉書分別收黑 2.56% 和 4.11%。

泰森食品 (TSN-US) 持平，報每股 78.82 美元。美國最大肉類供應商泰森食品警告，雞隻飼料等成本上升，未能招聘到足夠的工人，可能令下半年邊際利潤。

萬豪國際 (MAR-US) 大跌 4.11% 至每股 140.66 美元。萬豪國際第一季財報獲利優於預期，但營入低於預期，該公司對未來表示樂觀，並指出隨著疫苗的不斷推出，需求將增加。

華爾街分析

FactSet 數據顯示，截至 5 月 7 日，約有 86% 標普 500 指數成份股企業獲利超出華爾街預期，而 76% 的企業營收優於預期。

富國銀行表示，由於現在仍處新牛市週期的早期階段，股市從盤中高點回落應被視為買入機會，季節性疲軟時期內出現任何市場動盪，都是可能的買入良機。

科技股和成長股去年股市上漲的主要推動力，2021 年資金轉向週期性產業和價值股。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Mike Bell 表示：「市場已經走了很長一段路，取得更多收益的阻礙變得更高。」

Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 說：「大宗商品價格上漲，供應鏈問題和晶片短缺正在增加生產成本，這很可能會影響到個人消費者和企業利潤。」

Ipek Ozkardeskaya 研判：「真正的問題是該趨勢是否持續下去？通膨走升對成長股是不利因素，而價值股將更有能力承受通膨重擔。」