台股跳水殺 資金面恐也不樂觀？台幣終結連2升

受到美科技股重挫拖累，台股今 (11) 日再度跳水殺，盤中一度崩跌達 530 點，跌破上周四的前低支撐，繼續朝前低 16647 點測試，從台北匯市來看，資金面也不樂觀，新台幣盤中在平盤上下震盪，低見 27.855 元，貶值 3.9 分，終結過去 2 日偏強態勢。

新台幣今日以 27.84 元、貶值 2.4 分開出後，一度轉升至 27.8 元，但未破昨日高點，至上午 10 點鐘再度轉貶，最低來到 27.855 元。

法人指出，過去兩日融資再度大增逾 100 億元，籌碼過於凌亂，導致科技股回檔之際，大盤又出現多殺多的盤勢，再加上新台幣轉弱，可見外資也有先行一波獲利了結動作。

若從台指期來解讀，昨日開高走低，在挑戰 5 月 4 日大量黑 K 高點反壓失敗後，盤勢主控權重新由空方奪回，先以震盪拉回來看待大盤後市。

不過，法人也認為，新台幣仍處在偏多整理，原因在於美國 4 月就業報告表現不如預期，緩和市場對聯準會縮減 QE 擔憂，同時，台灣出口表現亮眼，有助實質拋匯需求強勁。

統一投顧看待，考量台灣 4 月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，加上美國景氣復甦確立，以及聯準會維持寬鬆基調不變，整體基本面無虞。