四大科技園區畢業季前夕釋1600個職缺 月薪上看6萬元

台灣科技大廠今年積極擴廠，需才孔亟，經濟部加工出口區管理處於畢業季前夕，在前鎮、台中港、楠梓及屏東科技園區舉辦聯合徵才，包括國巨 (2327-TW)、華東 (8110-TW)、今國光 (6209-TW)、日月光等知名企業，共釋出逾 1600 個職缺，月薪上看 6 萬元。

加工處今 (11) 日表示，本月首場徵才活動 13 日將於前鎮科技園區登場，參加徵才的廠商有華東、天二、光頡 (3624-TW)、旭宏、頎邦 (6147-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等 6 家公司，職缺包括設備工程師、研發工程師、生管助理管理師等，部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供 205 個職缺。

第二場徵才活動 18 日於台中港科技園區辦理，參與聯合徵才廠商皆為在地台中港區知名企業，如今國光、巨菱、宏全 (9939-TW)、新萊應材、車王電 (1533-TW)、盛輪等 11 家，應徵項目包括機械研發主管、製程工程師、研發工程師、CNC 車床工程師、職安管理師等，釋出近 300 個職缺，薪資上看 6 萬元。

第三場徵才 28 日在楠梓科技園區登場，與高市府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，參與廠商包括華泰 (2329-TW)、楠梓電 (2316-TW)、易華電 (6552-TW)、日月光半導體、國巨、旺詮等公司，共計 11 家廠商釋出 1059 個職缺。

第四場則由屏東分處配合勞動部勞動力發展署辦理，預計於 5 月 29 日辦理，參與徵才廠商有秉均、溢泰、金利食安、凡事康、明揚 (8420-TW) 等 7 家公司，提供 96 個職缺。