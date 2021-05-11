下半年觀光產業紓困有譜 交通部6月下旬提案爭取

隨著本土疫情升溫，觀光產業前景再度蒙上陰影，交通部長王國材今 (11) 日表示，下半年的紓困計畫預計在 6 月下旬提出，補貼項目將延續第一、二季，協助航空業、機場服務公司、旅行社等業者度過難關，交通部會努力爭取，交由行政院做通盤考量。

台灣新冠肺炎疫情威脅再起，社區發生多起不明感染源病例，「海嘯第一排」的觀光業者仍在紓困中，政務次長陳彥伯表示，交通部之前已向政院提出第一季紓困方案，第二季正在審理中，包括航空業者、機場服務公司、防疫車隊、旅行社等，提供員工薪資補帖及營運資金補貼等，都是延續去年的方案。

王國材表示，原先政院的紓困振興條例執行到 6 月底，下半年的紓困會持續提案，交由政院做通盤考量，交通部也會盡量協助業者申請補助。

王國材指出，過去多針對交通、觀光的紓困方案多為薪資補貼，但交通部希望業者更加積極，現在疫苗已經開始施打，意味著國際旅遊市場總有一天會開放，業者應該趁現在練好身體，不該只是消極拿補貼生存，藉由提高品質，設計魅力行程，拉高重遊率，準備迎接下一個旅遊階段。

陳彥伯補充說明，交通部原則上希望相關補貼不再是齊頭式平等，要做出區別，近一年受疫情影響，國旅也有很多新玩法，希望明年旅行社能開發更多元的遊程、創新發展，像是今年的自行車旅遊年，就新增 300 多條相關遊程。

陳彥伯表示，第三季的觀光業紓困大致上會延續前兩季，但也會檢討是否調整，下半年的紓困方案會在第二季前提出。