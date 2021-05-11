傳特斯拉暫停上海擴廠計畫 因美中關係仍不確定

據《路透》引述消息報導，由於中美關係不確定性，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 已經暫停在上海買地擴廠，並建設其為全球出口中心的計畫。

消息人士說，基於美國前總統川普在現行稅費以外，對中國進口電動車的 25% 關稅仍然維持，特斯拉有意將中國製電動車對全球生產占比設限。

特斯拉目前將中國製造的 Model 3 運送到歐洲，並且正在德國建立工廠。據稱，特斯拉早些時候曾考慮將其中國製造的入門級 Model 3 的出口，擴大到包括美國在內的更多市場，但此一消息並未公開。

特斯拉上海工廠的設計目標，是每年生產 50 萬輛汽車，目前正在以每年 45 萬輛的速度生產 Model 3 和 Model Y 車輛。

3 個消息人士稱，3 月時，特斯拉放棄競投一幅鄰近其上海車廠的土地，因為公司不再打算大幅擴大其在中國產能。

特斯拉回應媒體稱，其上海工廠正在「按計畫發展」。

根據中國乘聯會周二 (11 日) 最新發布數據，今年 1 至 4 月，特斯拉累計銷量已達 95125 輛。特斯拉表示，第 2 季產能已全部售罄。「即使現在打開官網下訂 Model Y，交付日期依然排到 7 月。」