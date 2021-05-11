〈美股盤前要聞〉美股期貨下跌 特斯拉跌逾7%

市場憂慮通膨升溫。特斯拉跌逾 7%。美股期貨週二 (11 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.55%，標普 500 期貨跌 0.91%，那斯達克 100 期貨跌 1.51%。

1. 市場通膨預期衝上 10 年高點

市場對美國的通膨預期周一 (10 日) 升抵 10 年高點，反映美國經濟從疫情中強力復甦，也與美國聯準會 (Fed) 一再表示通膨距離目標尚遠的說法相背離。

反映投資人對未來五年通膨預期的 5 年期平衡通膨率升抵 2.73%，為 2011 年 4 月以來最高水準。10 年期平衡通膨率也觸及 2013 年 3 月來最高。

在大規模的財政和貨幣刺激助長下，從大宗商品到房地產，各種產品和服務價格正在飛漲。隨著經濟重啟，投資人正在評估 Fed 是否因應物價上漲是否過遲，還是市場價格反映過頭。

2. 傳蘋果自製 5G 晶片 2023 年亮相 高通股價挫逾 6%

天風證券分析師郭明錤預測，蘋果最快從 2023 年 iPhone 開始自行設計的 5G 晶片，並認為高通將被迫另尋新市場來彌補蘋果流失的訂單，導致高通周一 (10 日) 暴跌 6.46%。

郭明錤周日表示，蘋果 (AAPL-US) 正式採用自家 5G 晶片後，高通將被迫尋找新市場，在高階 5G Android 手機市場銷售將陷入疲軟，可能被迫在低階市場競爭以爭取更多訂單，來彌補損失的蘋果訂單。

關於蘋果 5G 晶片消息，巴克萊 (Barclays) 分析師 Bla​​yne Curtis 和 Thomas O'Malley 也表示，2023 年蘋果 iPhone 將自製 5G 晶片，台積電 (2330-TW) 是潛在晶圓代工商，晶片生產商科沃 (QRVO-US) 和博通 (AVGO-US) 則有望因為蘋果改用自家數據機晶片而受惠。

3. 福特 F-150 全電動版本月 19 日將亮相

福特 (F-US) 宣布全電動版 F-150 掀背卡車的具體公布時間，福特「F-150 Lightening 」將於 5 月 19 日美東時間晚上 9 點 30 分亮相。

投資者非常關注電動版 F-150。福特和通用汽車 (GM-US) 大部分的獲利來自掀背卡車，面臨電動車廠推出掀背卡車，投資者急著想看到這兩家車廠推出自家相應產品來捍衛市場，例如特斯拉 (TSLA-US) 造型前衛的電動掀背卡車 Cybertruck 今年稍晚就將開賣。

定價將是關鍵，福特捍衛市場的同時也必須證明，他們在販售電動卡車上也能賺到紮實的獲利。全球市值最大的電動車廠特斯拉在每年出貨數十萬輛電動車的耕耘下，到了近期才開始產生穩定獲利。

4. 傳白宮 5/20 再度舉行半導體峰會

兩名消息人士透露，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 計劃於 5 月 20 日再度舉行半導體虛擬峰會，將邀請台積電 (TSM-US)、英特爾 (INTC-US)、三星、Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、通用 (GM-US)、福特 (F-US) 出席。

根據彭博取得的邀請函，雷蒙多將在 5 月 20 日舉行會議，商務部向邀請對象表示，希望在半導體和供應鏈事務方面建立並維持「公開的對話」。針對傳聞，白宮和商務部未立即回應。

5. FDA 批准 12 至 15 歲青少年接種輝瑞疫苗

美國食品藥品管理局 (FDA) 周一 (10 日) 批准輝瑞 / BioNTech 疫苗緊急使用權擴大為 12 至 15 歲的青少年，希望在美國極力遏制變種病毒和重啟學校之際讓更多年輕人接種疫苗，加速免疫進度。

FDA 代理專員伍考克 (Janet Woodcock) 表示：「今天的決定使年輕人能免受新冠肺炎的侵擾，使我們更接近回歸正常並結束疫情。」美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的顧問群將盡快開會為疫苗注射的管理提出建議，隨後便能開放施打。

凱澤家族基金會 (KFF) 的數據顯示，美國 12 至 15 歲人口接近 1700 萬，占美國人口的 5.3%。