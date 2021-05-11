〈開發金法說〉處分大樓利益估80億元Q3入帳 延攬國際人才組新艦隊

開發金 (2883-TW) 今 (11) 日召開線上法說會，不只本業亮眼，今年處分開發大樓的處分利益，預計今年第 3 季入帳，處分利益估達 80 億元，挹注每股純益 0.53 元以上；開發金為了衝刺該金控五大策略，總經理龐德明也首度宣布 15 人新經營團隊，包含延攬了 8 位國際人才。

開發金今年 4 月稅後純益 28.8 億元，累計前 4 月稅後純益為 127.2 億元，年增 711%，EPS 為 0.85 元，開發金表示，今年前 4 月中壽挹注開發金獲利比重最大，而中壽首季獲利主要是來自於投資收益的資本利得。

開發金南京東路總部大樓今年 1 月順利標脫，由新光人壽以 92 億 8880 萬元標下，將有約 80 億元的處分利益，預計將在第 3 季入帳，可望挹注每股純益逾 0.53 元。

開發金總經理龐德明今天首度分析全球五大金融服務趨勢，分別為：一、客戶經驗驅動競爭優勢。二、支付面破壞式創新。三、新的競爭者及商業模式。四、數據及人工智慧高度客製化。五、主管機關鼓勵競爭及強化客戶保護。

龐德明表示，五大趨勢改變影響了全球金融服務產業，也包含開發金在內，因此為了因應此五大趨勢，再度重申開發金五大策略「數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行」。

開發金不只祭出五大策略，人才部分也一字排開，宣布包含龐德明在內共 15 位高階經理人將擔任五大策略推手，包括：中壽董事長黃淑芬、凱基銀行曹慧姝、中華開發資本總經理何志傑、凱基證券總經理方維昌、財務長黃碧玲、數據長 Sam Kumar、人資長劉愛璇、策略長王睿明、數位長 Ketan Samani、法務長顏志堅、資訊長楊偉強，此外，風控長 David Thomas，以及營運長林德雲也將在 7 月加入新經營團隊。

此新經營團隊名單，除了開發金四家子公司總經理，其中有 8 位為龐德明陸續挖來的國際人才。