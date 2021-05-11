對抗變異株 高端新冠疫苗追加第3劑 Q3完成分析

高端疫苗 (6547-TW) 今 (11) 日宣布，為對抗病毒變異株，新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901 將針對一期試驗受試者，進行第三劑疫苗施打，評估疫苗免疫原性及安全性，預計第 3 季初完成初步分析。

高端新冠疫苗一期臨床試驗中，45 名受試者平均分為三組，分別接種低、中、高三種不同劑量的新冠肺炎疫苗，據試驗結果顯示，疫苗安全性良好，並能引起免疫反應。

高端解釋，由於疫情升溫，陸續出現病毒變異株，如英國株、南非株等，為評估疫苗對抗病毒變異株，並作為下一階段疫苗開發依據，自今日開始召回一期試驗共 45 名受試者並施打第 3 劑新冠疫苗。

高端表示，預計受試者本月完成施打第 3 劑新冠疫苗，初步先追蹤一個月與六個月的免疫原性及安全性，因此最快第 3 季初可完成初步分析。隨著疫情擴大，不排除二期試驗受試者也會施打第 3 劑。

另外，高端也針對 65 歲以上受試者另開新的臨床試驗，預計本月中開始於 4 家臨床試驗中心收納 400 名受試者，啟動收案後，受試者將打兩劑，兩劑中間相隔 28 天，後續追蹤一個月，評估不同劑量疫苗對變異病毒株的保護效果。