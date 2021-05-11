英業達Q1純益11.45億元季增逾2成 EPS 0.32元

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日公布首季財報，在遠距商機帶動下，筆電出貨淡季效應減緩，加上產品平均單價提升、業外金融資產評價利益，單季純益達 11.45 億元，季增 23.78%、年減 62.22%，主因是去年同期業外有一次性處分上海浦東舊廠利益挹注，每股純益 0.32 元。

英業達首季營收 1118.48 億元，季減 10.86%、年增 26.13%，毛利率 4.58%，季增 0.57 個百分點、年減 0.15 個百分點，營益率 0.88%，季增 0.38 個百分點、年增 0.59 個百分點，稅後純益 11.45 億元，季增 23.78%、年減 62.22%，每股純益 0.32 元。

出貨方面，英業達首季筆電出貨 480 萬台，季減 7.69 %、年增 41.18%，展望本季，英業達認為，隨著筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake 陸續推出後，動能回溫，第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置都將恢復成長，其中，筆電將保持個位數成長，伺服器、智慧裝置則可有雙位數成長。

另一方面，英業達近年持續活化資產，近期也代子公司英華達科技、英源達科技公告處份上海閒置廠辦空間，交易總金額約達人民幣 5.2 億元 (約新台幣 22.36 億元)，處分利益則達約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計認列在第 2 季或第 3 季財報，屆時可望貢獻每股純益約 0.32 元。