愛普Q1毛利率重回預期水準 將啟動漲價反映成本

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (11) 日召開法說會，愛普總經理陳文良表示，毛利率已回到預期水準，IoT 事業第二、三季需求續強，產能供給持續吃緊，且供應端成本急遽增加，將調漲產品價格。

陳文良表示，在轉型效益顯現下，獲利能力已趨穩，毛利率、營益率、淨利率等指標持續提升，整體毛利率已回到預期水準，未來將隨著產品組合的變化而增減。

愛普今年第一季 IoT 事業部營收占比 93%，AI 事業部 7%；毛利率方面，IoT 事業部 39.9%，AI 事業部則高達 99.9%，整體毛利率 44.1%。愛普上季法說會時原預期，IoT 事業毛利率將達 35-40%，AI 產品毛利率則高於 50%，個別事業毛利率表現已回到預期水準。

愛普第一季營收 12.27 億元，季增 21%，年增 37%，毛利率 44%，季增 5 個百分點，年增 27 個百分點，營益率 32%，季增 7 個百分點，年增 27 個百分點；稅後純益 3.5 億元，季增 53%，年增 8.73 倍，每股純益 4.73 元。

陳文良指出，今年第一季主要營運動能來自於 IoT 事業部，目前全球市占第一，處於營運爆發階段，未來成長可期，第二、三季需求仍十分強勁。

AI 事業部提供客戶 AI Memory 解決方案，現有多家客戶參與開發，挹注設計服務及 IP 授權等收入。雖然目前 AI 事業部毛利率高達 99.9%，不過，陳文良表示，隨著晶圓銷售增加，毛利率會下降，但長期毛利率目標仍維持 50% 以上。

愛普目前 AI 事業部新品開發時程穩定推展，預期異質晶圓 3D 堆疊 (VHM) 下半年將量產，貢獻營運，但絕對金額相較於 IoT 事業部仍只占小比例；陳文良表示，要有明顯獲利挹注，得看合作客戶自身產品量產狀況，預估相關效益最快明年可望發酵，而晶圓銷售預估第三季開始貢獻營收。

陳文良指出，產能供給持續吃緊，加上產品供應端成本急遽增加，將在取得客戶理解下，調漲價格，但調整期間若成本變化太快，可能會出現暫時的毛利下滑。

愛普 4 月營收 5.18 億元，月增 5.11%，年增 90.89%，為歷史次高。愛普看好，隨著公司逐漸淡出標準型記憶體市場，轉型效益顯現，未來單月營收可望再戰新高。

此外，愛普也宣布，待股東會通過後，將申請更改股票面額為 5 元，使流通股數增加一倍，以活絡市場交易，並利於靈活規劃員工股權獎勵措施。