愛普去年轉盈每股賺11元 擬配息5元寫六年新高
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記憶體設計廠愛普 (6531-TW) 今 (12) 日公告去年財報，受惠業外處分日本孫公司挹注，去年第四季純益季增 3.6 倍，每股大賺 7.64 元， 全年擺脫 2019 年虧損頹勢、EPS 達 11 元，同寫新猷；董事會並通過擬配息 5 元，寫近 6 年新高。
愛普去年第四季營收 10.12 億元，季增 22%，年減 5%，毛利率 39.49%，季增 6.76 個百分點，年增 20 個百分點，營益率 25.09%，季增 7.4 個百分點，較 2019 年同期轉正；稅後純益 5.75 億元，季增 3.6 倍，年增 19.5 倍，每股純益 7.64 元。
愛普去年營收 35.49 億元，年增 2.48%，毛利率 28.9%，年增 13.7 個百分點，營益率 14.64%，較 2019 年轉正；稅後純益 8.12 億元，較 2019 年轉盈，每股純益 11 元。
愛普董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 5 元，寫近 6 年新高，配息率 45%，若以今日收盤價 781 元計算，現金殖利率約 0.64%。
愛普近來聚焦高毛利客製化產品及服務，持續朝記憶體矽智財 (IP) 授權、AI 及高效運算等相關領域深耕，營運策略轉型效益逐步顯現。
愛普去年第四季處分日本孫公司收益挹注 EPS 約 4.69 元，業外大進補，帶動單季 EPS 創新高，全年每股純益也同寫新猷，大賺逾 1 個股本。