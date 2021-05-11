〈原相法說〉三大產品線需求強 Q2營收季增上看15%戰新高

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望第二季，財務長羅美煒指出，三大產品線需求相當好，第二季營收可望季增 10-15%，年增約 40%，續創新高，同時為反映成本上漲，也將合理轉嫁給客戶，間接證實漲價。

細分各產品線，羅美煒表示，隨著原相在其他產品布局效益顯現，光學追蹤感測器 (OTS)、心律感測器、真無線藍芽耳機晶片 (TWS)、安防等業績將再優於上季，營收比重也將從上季的 32%，提升至 35%，滑鼠則略減，遊戲機約持平上季。

獲利方面，羅美煒看好，由於產品組合變化不大，第二季毛利率約與過往幾季相當，達 57%，營益率則隨著營業費用率下降、營收規模擴大，估較上季提升，達 23-25%。

針對其他產品線，羅美煒表示，原相自去年下半年起推出 TWS 的 ANC(主動抗噪) 產品，隨著客戶持續導入，客戶評價相當高，新產品出貨將穩健成長，預期今年銷售優於去年。

至於新產品 Always on 晶片、車用晶片，目前仍皆在小量出貨階段，占整體營收比重仍小。

展望全年市況，羅美煒強調，原相產品目前仍處於供不應求情況，今年營收會再優於去年，但能夠成長多少，需視產能取得狀況，將持續爭取晶圓代工、封測產能，同時也證實供應商有漲價情形發生，不過，由於現今供應鏈緊張，客戶也多能理解，將試著合理反映成本上漲，會採取謹慎態度處理轉嫁問題。

此外，由於現今取得產能有限，原相也將把產能利用極大化，持續朝優化產品組合方向前進，透過有效運用產能調配，提高毛利率、獲利表現。