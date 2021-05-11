鮮活果汁-KY首季獲利成長16.21倍 EPS 5.88元
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鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (11) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 1.98 億元，季增 22.98%，年增 16.21 倍，創歷年同期新高，每股純益 5.88 元，隨著第二、三季進入市場需求旺季，業績將有進一步表現。
鮮活果汁 - KY 今年第一季營收 9.94 億元，毛利率 44.82%，季增 1.46 個百分點，年增 10.4 個百分點，稅後稅後純益 1.98 億元，季增 22.98%，年增 16.21 倍，創歷年同期新高，每股純益 5.88 元。
鮮活果汁 - KY 首季獲利創高，主因中國消費者對健康飲品需求提升，推動新式茶飲帶動中國現制茶飲市場規模加速成長，隨著中國手搖茶產業秩序重整，經濟規模持續擴大。
同時，鮮活果汁 - KY 在研發優勢，配合客戶所需，少量、多樣化生產，通路布局完整與新產能逐漸發酵，推升營收獲利雙成長。
鮮活果汁 - KY 目前包含昆山、天津與廣東三大廠總產能已提升至 11 萬噸。
展望第二季，邁入夏日飲品市場傳統旺季，鮮活果汁 - KY 可望受惠中國手搖茶飲品牌持續擴張，營運將向上成長。
鮮活果汁 - KY 擬配發每股 12 元現金股利，也創新高。