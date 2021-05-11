南電Q1每股大賺2.45元 改寫12年半新高

南電 (8046-TW) 今 (11) 日公布首季財報，受惠 ABF、BT 載板需求強勁，加上導入自動化生產效益顯現，首季毛利率衝上 20.27%，提前衝上 20%，較外資預估時間早了一季，稅後純益更達 15.85 億元，季增 19.8%，年增 229%，每股稅後純益 2.45 元，改寫 12 年半新高。

南電董事會今日也通過資本支出計畫，預計斥 80 億元，在樹林廠擴建 ABF 載板產線，以因應網通、電腦、消費性電子及高效能運算等新產品訂單。

南電第一季營收 108.56 億元，季減 1.19%，年增 37.12%，毛利率 20.27%，季增 3.09 個百分點，年增 10.37 個百分點，營益率 15.97%，季增 2.8 個百分點，年增 11.02 個百分點，稅後純益 15.85 億元，季增 19.8%，年增 229%，每股稅後純益 2.45 元。

展望後市，南電表示，由於各類應用需求淡季不淡，ABF、BT 載板銷售將維持高檔，加上中國昆山廠的 ABF 載板新產能本季就可滿載生產，第二季營收、獲利將再優於第一季，整體上半年也優於去年下半年。

外資也看好，南電受惠英特爾 (INTC-US) 伺服器晶片、5G 基礎建設以及 iPhone 新機種拉貨等，下半年 ABF、BT 載板除了可維持供不應求外，報價也將進一步調漲，有助獲利向上，預計南電今年每股純益上看 13 元。