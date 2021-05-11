萬海Q1獲利年增逾170倍 EPS 6.62元 再斥180億元造船造櫃

萬海 (2615-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，單季稅後純益達 146.92 億元，年增 17601%，每股純益 6.62 元，同樣是萬海史上最賺的一季；而萬海董事會同步通過，將再斥約 180 億元採購 4 艘新造船和 5 萬 TEU 貨櫃，高度看好後市。

由於海運運價處在史上新高，萬海第一季合併營收 386.16 億元，年增 114.45%，營業毛利 191.47 億元，年增 1045.8%，毛利率 49.58%，年增 40.3 個百分點，營業利益 175.97 億元，年增 2785%，營益率 45.57%，年增 42.18 個百分點。

為因應亞洲到美西市場客戶強烈運送需求，以及全球海運市場熱況，萬海已擴大船隊，預計至 2023 年共將交付 32 艘新船舶，包括 8 艘 3,036TEU 船舶、12 艘 2,038TEU 船舶，以及 12 艘 3,013TEU 船舶，同時，3 月中旬起開出每周 4 班的定期航班。

萬海指出，基於長期發展整體營運考量和船隊配置所需，董事會今日再通過，以總價不超過 5 億美元 (約新台幣 138.75 億元) 購入 4 艘近 13,000TEU 船舶。

同時，為因應營運需求並進行汰舊換新，萬海也將向中國國際海運集裝箱公司購置 5 萬 TEU 貨櫃，平均單價約每 TEU 3038 美元，總金額為 1.52 億美元 (約新台幣 42.15 億美元)。