日立公開收購永大股票 前董座許作名涉內線交易

電梯大廠永大 (1507-TW) 前董事長許作名等人，涉嫌在 2018 年日立集團擬以每股 60 元收購永大股票前內線交易，每人獲利 30-60 萬元，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，預計約談 12 人到案，全案將朝《證券交易法》內線交易偵辦。

檢調指出，永大機電 2018 年 10 月 26 日公告，Hitachi 日立集團擬以每股 60 元，公開收購永大普通股 1.57-3.61 億股。許作名、時任財務部經理張瑞薰等 15 人，因知悉該重大消息，利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大股票，各自獲利 30-60 萬元不等。

檢調今兵分 13 路搜索，約談許作名、張瑞薰、鄭萬來等 12 人到案，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌方向偵辦。

2018 年永大爆發經營權之爭，前董座許作立與其堂弟許作名，各自拉攏日本日立集團、寶佳機構穩固經營權，日立集團為拿下經營權，砸大筆資金取得永大過半股權。

永大今年初董事會，推選株式會社日立製作所代表人暨台灣日立亞太電梯事業開發室總經理長島真擔任新董座，原董事長許作名則以個人生涯規劃請辭，此外，許作名原擔任永大中國董事長兼總經理，也換成長島真及台灣日立董事長金原慶武擔任。