〈美股熱門股〉FuboTV喜迎史上最強一季盤後飆23% Palantir因Q2看俏漲逾9%

FuboTV 首季財報告捷盤後狂飆 23.15%

美國體育節目串流直播平台 FuboTV(FUBO-US) 周二（11 日）盤後公布亮眼的第一季財報，股價飆漲 23.15% 至每股 21.76 美元，延續收盤漲勢。

FuboTV 迎來史上最強勁的一季，首季廣告收入比去年同期成長 206% 至 1,260 萬美元，用戶較去年同期成長 105% 至 590,430 人，總營收較去年同期成長 135% 至 1.197 億美元。

儘管營收有淡旺季之分，但這是 FuboTV 首次在第一季出現用戶與營收連續成長。FuboTV 創始人兼執行長 David Gandler 說：「2021 年第一季是 FuboTV 的轉捩點，營收反映出有越來越多消費者從傳統有線收視轉向影音串流平台。」

Palantir 第二季營收看增 43%，大漲 9.42%

大數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 周二盤前公布第一季營收成長 49%，並樂觀預估第二季營收看增 43%，且未來 5 年內平均年營收成長至少 30%，當日收盤股價大漲 9.42% 至每股 20.21 美元。

在第一季財報電話會議上，Palantir 透露將接受比特幣付款，並考慮將比特幣納入投資選項。

Palantir 聯合創始人 Peter Thiel 在 4 月曾表示，儘管自身支持比特幣與加密貨幣，但好奇比特幣是否也該被視為中國對抗美國的金融武器。

Novavax 疫苗核准申請推遲，重挫 13.91%

美國疫苗研發公司 Novavax(NVAX-US) 由於新冠疫苗核准申請推遲、生產時間也延後，周二股價下跌 13.91% 至每股 138.18 美元。

Novavax 原定在第二季向美、英、歐洲等監管機構申請疫苗核准，但在第三季緊急核准通過希望不大，因此將推遲至第三季才提出申請，此外由於疫苗原料短缺，正式生產時間恐將推遲到第四季。

Novavax 執行長 Stanley C. Erck 表示，只要疫苗核准能順利在第三季過審，至少能在某些地區開始推出疫苗。他也說公司與全球疫苗免疫聯盟 (GAVI)和全球疫苗取得機制 (COVAX) 計畫達成協議，未來 6 至 12 個月將疫苗將優先提供給貧窮國家。