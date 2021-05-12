免費乘車打疫苗 拜登政府為提高接種率攜Uber與Lyft合作

白宮周二（11 日）宣布一系列提高美國新冠疫苗接種率的措施，包括與叫車服務公司 Uber(UBER-US) 和 Lyft(LYFT-US) 合作，提供免費搭車前往接種疫苗的服務，以期能在拜登提出的 7 月 4 日國慶日之前，達到美國成年人 7 成接種率的目標。

在美國對疫苗需求大幅下降之際，政府推出這些新措施，鼓勵民眾接種疫苗。白宮表示，新措施之一還包括在社區大學設立新冠疫苗接種專區。

白宮在新聞稿中表示：「透過 Lyft 與 Uber 提供免費搭車服務，能消除疫苗接種的潛在障礙，使美國接種率能達成總統拜登設下的目標，在 7 月 4 日的國慶日前，有 7 成的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗。」

美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，截至周一（10 日），美國已有 46% 的民眾至少接種一劑疫苗。

Lyft 與 Uber 兩家公司已與其他企業合作，擴大進入新冠疫苗接種地點的交通網絡，與政府建立合作伙伴關係。

白宮表示，免費乘車前往接種疫苗的服務將在未來兩周內啟動。

Uber 尚未公布要如何在其 App 使用接種疫苗的免費乘車服務，不過 Lyft 表示在 5 月 24 日前，能透過網站或者手機 App 取得疫苗乘車專用的「乘車代碼」。

雖然白宮新聞稿表示接種疫苗乘車服務是免費的，但 Lyft 表示乘客仍須支付 15 美元的車資，並在聲明中指出，根據以往乘客叫車前往疫苗接種地點服務的費率來計算，15 美元僅是部分車資並不是全額。

Lyft 表示，用戶登入網站與 App 後，輸入詳細資料便可取得前往附近疫苗接種地點的代碼，這些代碼不僅能使用在叫車服務上，也能在 Lfyt 設定藥房營業時間內租借機車與腳踏車前往接種疫苗。

Lyft 聯合創辦人兼總裁 John Zimmer 在聲明中說：「幫助更多的美國民眾接種疫苗，也等於幫助 Lyft 的司機，感謝拜登政府優先考慮提供服務。」

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 則說：「與白宮、Lyft 合作，並在美國各地提供接種疫苗的免費乘車服務，對個人、公司與國家都是相當驕傲的一件事。」