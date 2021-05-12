幣圈新面孔 ICP推出兩天市值飆上450億美元

加密貨幣出現新面孔，以 Internet Computer 命名的「ICP」推出短短兩天就擠進前十大加密貨幣行列。根據 CoinMarketCap.com，ICP 目前以以 450 億美元市值排名第八。

ICP 趁著加密貨幣熱潮推出，近來狗狗幣值、以太幣和比特幣引發熱烈討論，且大多數價格飆漲。目前加密貨幣總市值從年初的不到 1 兆美元迅速膨脹到 2.48 兆美元，但很多人擔心 2017 年情況重演，許多替代幣價格可能重摔。

ICP 和其數位分類帳技術希望從軟體開發人員到內容創作者在內的所有人，不必經過臉書、亞馬遜之類的數位平台，也不必透過伺服器或商業雲端服務，就能在網路發布作品。

Dfinity 基金會創辦人 Dominic Williams 表示，如此一來能避開企業築起的高牆，並削減成本，讓用戶可以打造社群媒體等服務，與網路巨頭競爭。

ICP 的基礎網路使用智慧合約 (smart contract)，與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。除了 ICP，波卡幣 (Polkadot)、幣安幣 (Binance Coin) 等也都和以太坊較勁。

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