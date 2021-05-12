橋水達里歐：比特幣最大風險在發展太成功 各國政府不樂見

全球最大避險基金橋水聯合 (Bridgewater) 的創辦人達里歐 (Ray Dalio) 對比特幣發表樂觀看法，形容比特幣是「令人興奮的未知數」，最大風險無它，在於自己發展得太成功，沒有哪國政府樂見此事發生。

達里歐過去反對比特幣，但今年 1 月下旬改觀，甚至考慮增加虛擬貨幣部位，以規避法定貨幣的貶值風險。

他周一 (11 日) 在一場網路研討會被問到對比特幣的看法時表示，比特幣最大風險在於自己的成功，沒有任何一國政府想看到替代貨幣出現。此外，他對加密貨幣的數位結算機制、也就是去中心化金融 (DeFi) 抱持「非常樂觀」的看法。

聖路易聯準銀行網站最近發布的報告指出，DeFi 有一些安全問題，但如果妥善因應，將是撼動整個金融業的力量。

加密貨幣今年行情大好，市值居首的比特幣上漲 90%，以太幣漲幅達到 435%、突破 4000 美元，但狗狗幣這類投機色彩濃厚的資產大漲也引人關注。

對於加密貨幣的保值性，達里歐認為，這對所有人來說可能是重要的議題。

達里歐說，加密貨幣市場「有泡沫」，這裡有很多資金，卻不會遇到聯準會 (Fed) 緊縮政策。

達里歐在同場研討會中也警告，拜登政府的刺激經濟計畫讓太多資金流入經濟系統，推升通膨升溫與美元貶值的風險。目前股市估值已經算泡沫，儘管不是債務催生的。

他還認為，未來債市沒有購買新債的足夠需求，這將迫使 Fed 繼續寬鬆貨幣政策。