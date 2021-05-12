MSCI半年度調整出爐 標準指數新增陽明 剔除群光、興富發
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指數編纂公司 MSCI(明晟) 公布半年度調整結果，MSCI 全球標準指數新增陽明海運 (2609-TW)，並剔除群光電子 (2385-TW) 和興富發建設 (2542-TW)。
周三 (12 日) 公布的最新調整，將於台灣時間 5 月 27 日收盤後生效。
全球小型指數成分股變化較大，新增 29 檔並剔除 3 檔。新增名單如下：
第一銅 (2009-TW)、亞聚(1308-TW)、台達化(1309-TW)、春源(2010-TW)、長聖(6712-TW)、台康生技(6589-TW)、大銀微系統(4576-TW)、興富發、先進光(3362-TW)、安普新(6743-TW)、晶心科(6533-TW)、長華(8070-TW)、群光丶金居(8358-TW)、順達(3211-TW)、精英(2331-TW)、漢磊(3707-TW) 丶天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)、精成科(6191-TW)、聯陽(3014-TW)、嘉里大榮(2608-TW)、金麗科(3228-TW)、松翰(5471-TW)、凌陽(2401-TW)、台灣光罩(2338-TW)、同致(3552-TW)、合勤控(3704-TW)、威鋒電子(6756-TW)。
小型指數並剔除超眾 (6230-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明。
MSCI 每年在 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，最新調整結果將於本月 26 日收盤後生效。