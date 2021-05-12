〈台股盤前要聞〉台股爆天量崩跌652點、群創Q1賺贏過去三年 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (11) 日爆出 7000 多億天量，重挫 652 點；群創連兩季獲利超過百億元，首季 EPS 1.15 元，賺贏過去三年。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

疫情升溫 電子股大逃殺 台股崩跌 652 點收 16583 點 爆 7148 億新天量

美國科技股崩跌，加上國內疫情升溫，台股昨 (11) 日上演資金大逃殺，台積電、聯發科、鴻海等電子權值股全面倒地，IC 設計、記憶體、面板、被動元件等族群全數都是重災區，指數最低跌至 16460 點，摜破季線支撐，終場跌勢收斂，下挫 652.48 點，收 16583.13 點，成交值爆出 7148.35 億元，改寫歷史新天量。閱讀全文...

群創連兩季獲利百億元 Q1 EPS 1.15 元 單季賺贏過去三年

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (11) 日公布首季財報，受惠終端需求暢旺、面板價格維持上揚走勢，群創連兩季獲利百億元，首季稅後純益達 115.71 億元，季增 14.08%，由去年虧轉盈，每股純益 1.15 元，創近 15 季單季新高，單季營運賺贏過去三年。閱讀全文...

和碩首季營益率降至 1% 業外挹注每股賺 1.75 元

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (11) 日公布首季財報，本業受季節性因素衰退影響，營益率降到 1%，季減 0.5 個百分點，業外則有處分日鎧股權投資利益，加上所得稅回沖，稅後純益達 46.73 億元，季減 2.07%、年增 202.66%，每股純益 1.75 元，為 6 年來同期新高。閱讀全文...

印度疫情失控 路透：鴻海削減印度清奈廠 iPhone 逾半產能

據《路透》引述兩名知情人士報導，由於工人感染新冠肺炎，鴻海 (2317-TW) 在印度清奈廠實施進出管制，當地 iPhone 12 的產量因此下降了 50% 以上。閱讀全文...

調查揭蘋果 7 供應商涉新疆強迫勞動 科技五大天王全被點名

矽谷媒體 The Information 周一（10 日）公布的調查顯示，蘋果 (AAPL-US) 疑似有 7 家供應商涉及新疆維吾爾族穆斯林和其他被迫害團體的強迫勞動。閱讀全文...

國內疫情升溫 金融業須強化四大防疫措施 即日起進銀行強制戴口罩

國內疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情警戒標準至第二級，金管會昨 (11) 日宣布，為了嚴守社區防線，金融業要強化四大防疫措施，其中，即日起要求民眾進入銀行、券商、保險公司、信用社等營業場所強制配戴口罩，並確實量體溫。閱讀全文...

台股屢爆新天量 4 月證交稅收 244 億元創新高

台股交投熱絡，帶動成交量與證交稅收同步創歷史新高。根據財政部統計，4 月證交稅實徵淨額 244 億元、累計前 4 月實徵淨額 804 億元，分別較去年同期增加 1.6 倍、1.2 倍，雙雙創下歷史新高。閱讀全文...

陽明股民失望 董座：今年不發股利 小股東先賺資本利得

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 董事長鄭貞茂昨 (11) 日指出，儘管去年獲利創 10 年來新高，不過，仍沒有辦法發股利，原因在於過去有累虧，還有會計上減損要攤提，小股東今年先賺資本利得。閱讀全文...

富邦人壽 6 年變相違法給付額外佣酬 遭開罰 300 萬元

金管會昨 (11) 日表示，富邦人壽業務推廣費用審核未落實控管，不僅變相給付合約約定外的佣酬給保經公司，而且支付費用沒有審核標準，甚至以口頭承諾就支付了展業活動費，導致該公司自 2014-2019 年的六年期間，累計超支逾 2800 萬元，違反保險法，因此依法核處富邦人壽罰鍰新臺幣 300 萬元，併請該公司究責案關失職人員。閱讀全文...

台股勉守季線 官股 5 月斥 242 億元力抗空頭賣壓

受美股走跌與國內疫情升溫衝擊，台股昨 (11) 日暴跌 652 點，收在 16583.13 點，勉強守住季線，官股券商 5 月以來連續 6 個交易日買超，累計斥資 242 億元試圖穩盤，在籌碼面凌亂，國內疫情嚴峻的當下，留意漲多個股成為資金率先砍殺的標的。閱讀全文...