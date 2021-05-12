〈國內疫情升溫〉本土疫情不妙 觀光、餐飲股一片綠

新冠肺炎本土確診病例昨 (11) 日一口氣暴增 7 例，市場憂國內疫情恐擴散，台股今 (12) 日早盤一度大跌超過 300 點，儘管隨後快速收斂跌勢，但觀光、餐飲股仍成重災區，美食 - KY(2723-TW) 重挫跌停價、燦星旅 (2719-TW) 也逼近跌停，整體觀光股幾乎一片綠。

中央流行疫情指揮官陳時中表示，我國正式進入社區感染期，即日起至 6 月 8 日提升疫情警戒至第二級。

受此影響，觀光股表現低迷，美食 - KY(2723-TW)、乾杯 (1269-TW)、王品 (2727-TW) 和六角 (2732-TW) 等大型餐飲集團均跌逾半根停板，旅行社業者包括雄獅 (2731-TW)、五福 (2745-TW) 和山富 (2743-TW) 等跌 4% 上下。

夏都 (2722-TW)、六福 (2705-TW)、高野 (2705-TW)、寒舍 (2739-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 等跌逾 2%。

王品指出，執行防疫措施以來從未間斷，落實用餐實聯制，人員佩戴口罩和每日體溫表，用餐環境也定期清潔和消毒，接下來將引導顧客依梅花座錯席而坐，併桌共餐時也會使用隔板。

豆府 (2752-TW) 則表示，員工檢測體溫並全面配戴口罩，並配合政府政策，在用餐區設置隔板，除了積極自主防疫，也會以外帶和外送服務降低疫情短期上的衝擊。

飯店龍頭晶華 (2707-TW) 強調，針對近日確診案例增加，晶華已超前布署，在年初即啟動更加嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，除了全面實施消費實聯制，也添購美國軍用等級的測溫儀，並設置有全台飯店內最具規模的食安實驗室，層層把關住宿和用餐安全。