台股多頭翻臉棄養 千金股腰斬僅剩五檔

儘管春去夏來陽光露臉，台股今 (11) 日仍出現後母面，受到疫情加溫，加上美國通膨疑慮，指數開低走低暴跌 652 點，資金退潮力道大，電子股更是全面重挫，千金股從盛世時期的十千金，腰斬成為五千金，僅剩大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 以及旭隼 (6409-TW) 保住千金之位。

不過，矽力儘管 4 月營收達 17.68 億元，再創新高，但利多仍不敵賣壓，盤中被打入跌停，重挫 305 元，收在 2755 元，再度拱手讓出股王寶座，大立光相較矽力跌幅較輕，下跌近 4%，收在 2790 元，重返股王。

台股今日開盤仍有八千金，除現任五千金，還有亞德客 - KY(1590-TW)、祥碩 (5269-TW) 與富邦媒 (8454-TW)，不過，午盤過後資金撤離力道加大，三檔個股全數失守千元，亞德客 - KY 亮燈跌停跌幅最重，也摜破所有短均線，富邦媒則小跌 3%，季線相對有撐。

聯發科 (2454-TW) 則是受多項利空衝擊，昨日股價失守千金後，今日仍積弱不振，再度重挫近 7%，收在 911 元，先前強勢的力旺 (3529-TW) 即便今日一度達 999 元，仍無法站回千元大關，也暫時與千金說再見。