〈印度疫情失控〉豐泰印度三座工廠生產今起自主停工10個工作天

印度新冠肺炎疫情加速擴散，製鞋廠豐泰 (9910-TW) 今 (12) 日起自主對印度合計 3 處廠區停工 10 個工作天，豐泰主管指出，目前印度鞋類生產線占豐泰總產能逾 20%，停工 10 天產能將由其他海外廠支應。

豐泰指出，印度政府未針對疫情執行大規模封城計畫，此次豐泰對印度合計 3 處廠區自主停工性 10 個工作天，直到 5 月 23 日，是為了維護員工健康及防疫考量的自主性停工。

豐泰指出，就豐泰海外產能配置上，印度廠生產簡單的鞋款為主，印度 3 個廠鞋類生產線占豐泰總產能逾 20%。

豐泰今年原規劃對包括印度等海外廠區產能擴增 7-10%，豐泰主管指出，對於印度地區等擴廠案，目前並沒有停止。

豐泰 2021 年首季營收為 193.37 億元，毛利率 24.42%，季減 0.77 個百分點，年增 2.53 個百分點，稅後純益 16.4 億元，季增 35.54%，年增 28.9%，每股純益為 1.86 元。

豐泰為耐吉（Nike）鞋品主力代工廠，去年稅後純益 48.79 億元，年減 21.7%，每股純益 5.53 元，去年盈餘每股擬配發 3.7 元現金股利。