鞋材/製鞋廠首季獲利亮眼 豐泰、百和及鈺齊EPS自1.75元起跳

鞋材及製鞋廠陸續公布最新獲利，百和 (9938-TW) 、豐泰 (9910-TW) 第一季自結營收及獲利都較去年同期成長，百和首季稅後純益創新高，每股純益 1.94 元，豐泰首季每股純益 1.85 元，鈺齊 - KY(9802-TW) 首季每股純益則達 1.74 元。

鈺齊 2021 年首季營收 34.17 億元，毛利率 20.6%，季增 0.4 個百分點，年減 3.2 個百分點，稅後純益 3.25 億元，季增 74.17%，年減 8.1%，每股純益為 1.75 元。

鈺齊 - KY 主管指出，以接單幣別美元計算，今年單季營收更首度突破 1.2 億美元，締造歷史新高，根據當前訂單資訊以及生產排程計劃，樂觀上修全年營運展望，今年首季產銷將是全年最低點，2021 年營運將逐季增長向上。

鞋材廠百和 3 月單月營收為 23.93 億元，稅後純益 3.22 億元，月增 1.66 倍，年增 14.77%，每股純益 1.07 元；首季稅後純益 5.79 億元，創新高，季增 41.56%，年增 8.5%，每股純益 1.94 元。

製鞋廠豐泰首季營收 193.37 億元，季增 9.74%、年增 6.85％，創同期新高，稅後純益 16.31 億元、季增 34.79%，年增 27.16％，每股純益 1.85 元，高於去年同期的 1.75 元。

豐泰去年營運受疫情拖累，稅後純益 48.79 億元，年減 21.7%，每股純益 5.53 元，每股擬配發 3.7 元現金股利。

豐泰看好市場需求將逐漸回到正軌，公司也重啟擴廠和擴產計畫，包含越南、印尼與印度等廠區，預計整體 2021 年產能將較去年成長 7-10%。