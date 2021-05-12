〈房產〉捷運萬大線施工中 各站點周邊住宅近一年中和站交易最熱

大台北捷運系統仍持續開發中，其中捷運萬大線全線採二期開發，目前第一期工程進度超前，施工進度已超過 53%，整體工程預計 2025 年完工，房仲業者統計，近一年萬大線各站點 800 公尺內住宅交易價量，由中和區「中和站」以交易量 318 件居冠，周邊住宅均價約每坪 40.6 萬元。

捷運萬大線全線橫跨台北市及新北市轄區，目前正施作中的第一期工程路線自中正紀念堂站起至新北市土城區金城機廠止，全長約 9.5 公里，共設置 9 座地下車站。萬大線第一期完工通車後，可以滿足台北市中正區、萬華區、新北市永和區、中和區沿線民眾通勤需求，大幅縮減中永和地區至台北市通勤時間，將讓新北市中和、永和地區捷運路網更加完整。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，一年來「中和站」以交易量 318 件居冠，周邊住宅均價約每坪 40.6 萬中和站為「環狀線」與「萬大線」雙捷運交會站，加上周邊有南山威力購物廣場、好市多、迪卡儂及燦坤等大型賣場，且距離北市幾乎僅有一橋之隔。在雙捷運、生活機能及地段優勢下，該區域房地產市場擁有較大的支撐力道，因而深獲購屋民眾的青睞。

排名第二的為中和「莒光站」，住宅均價落在 34.3 萬元。陳金萍指出，莒光站為較早期開發區域，屋齡相對較高，主要以屋齡 30-40 年左右的公寓為主要交易類型，因此價格相對親民。莒光站周邊小吃店家林立、生活機能完善，國小、國中學區一應俱全，距離中和高中也不遠，同時周邊有傳統市場、超市與中和環球購物中心等滿足採買購物需求，且距離新板特區只需 5 分鐘的車程，雖然當地目前大眾運輸系統僅能依賴公車，但未來在捷運萬大線通車後，交通便利性將大幅提升，加上親民的 3 字頭房價，吸引不少首購族進場。

排名第三的為位於永和的「永和永平國小站」，住宅均價落在 43.5 萬元。陳金萍表示，永和永平國小站位於永平國小、保生路口，鄰近永和綠寶石綠地河濱公園及永和仁愛公園，能夠提供舒適的休憩空間。且緊鄰永平國小、永平完全中學完整學區，能從國小一路讀到高中，免去家長 12 年接送的辛苦。此外，永和站周邊商家、銀行林立，附近還有比漾百貨、樂華夜市，強大的生活機能，未來萬大線通車後，更替當地增添交通便捷性，因而成為在地客和換屋族的不二選擇。

萬大線第一期從「中正紀念堂站」一路穿過萬華區，連接到中永和，9 座車站中，有 4 站位於台北市。其中，可以特別注意到位於中正、萬華交界的「廈安站」及萬華區的「加蚋站」，為大台北捷運系統首次抵達南萬華生活圈，陳金萍指出，過去板南線只有行經北萬華的「西門站」的「龍山寺站」，南萬華的交通建設相對落後，等到萬大線實際通車後，必然將替南萬華的交通機能帶來曙光。且兩站都屬於早期發展區塊，生活機能相當完備，學校、公園綠地都不缺，目前 4 字頭的親民房價就能購入台北市門牌，也是吸引民眾進駐的原因之一。