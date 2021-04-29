〈房產〉信義房屋：4月房市買氣持平3月 1000-1500萬住宅交易量增

房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計 4 月全台門市前 27 天交易狀況，房市延續 3 月上半年買氣，4 月房市交易量較 3 月大致持平，六都房市北部買氣表現最穩定，中南部因為市場熱絡已久，4 月房市交易呈現略為降溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內經濟展望樂觀，自用需求買盤穩定，房市基本面並未出現太大改變，展望第二季與下半年房市仍是自用當道的市場。

曾敬德表示，台股頻創高，加上國內經濟展望樂觀與低利環境不變的條件下，自住需求穩定回籠，整體 4 月房市交易表現穩定，北市以外的都會區，民眾偏好入手條件較好的新大樓，統計總價 1000-1500 萬元的產品交易最為熱絡，這類商品的 4 月交易量較 3 月增溫。

台北市 4 月房市交易量較 3 月略增 3%，其中總價 3000-5000 萬元的交易較 3 月成長，反映北市換屋族群的買氣增溫，可能與股市創新高後民眾的資產增加，加上政策也壓抑價格漲勢，吸引換屋族群進場換屋。

新北市則是首購當道與「輕移民」購置新大樓的買氣最強勁，包括總價 700~1000 萬元的一般首購，與總價 1000~1500 萬元大樓產品交易量皆較 3 月增加，新北市持續吸納大台北地區的首購與偏好大樓產品的換屋族遷入。

桃園市則是同樣自住與首購當道，總價 700-1000 萬元交易量較 3 月增加，至於台中、台南與高雄市，過去房市表現較北部更為熱絡，4 月則進入盤整，交易量較 3 月量縮 6-15%。