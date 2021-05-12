〈台股重挫千點〉止跌訊號看兩大指標 融資維持率等殺到150%再說

台股今 (12) 日受到疫情嚴峻衝擊信心崩盤，一度回測萬五大關，止跌訊號為何大家都關切，法人提兩大指標，目前台股融資維持率為 167.69%，至少要殺到 150%；不只如此，兩座「護國神山」台積電、聯發科的止穩也是重要看點。

台股 4 月底自高點 17709 點反轉下殺，至今天盤中低點 15165.27 點，波段跌 2543.96 點，跌幅達 14.3%；但同期間，融資餘額從 2740.63 億元創 9 年高水位以來，因為期間仍有散戶勇敢進場再買，使得到昨天為止，才降到 2575.87 億元，波段只減肥 164.76 億元，減幅僅 6%，顯示籌碼仍趨凌亂。

在過去當融資餘額創新高，指數進入大跌時，融資戶面臨融資追繳，就會引發多殺多一波接一波的連環爆，台股前一次殺融資，是在十年前的 2011 年 1 月，當時台股高點 9220 點，融資餘額達 3263 億元，大盤跌至最低 6609 點，融資減至 1757 億元，減了 1506 億元才見止跌。

法人表示，這次台股短短兩天最深已經急跌 2000 億元，融資維持率至昨天為 167.69%，今天殺出一波後，融資維持率還會再降，但是目前融資餘額減幅仍追不上指數跌幅，預估融資維持率至少要殺到 150% 才能見到初步止跌機會。

此外，台積電自歷史高點 679 元以來，今天摔破半年線 570 元支撐，業績表現優異的聯發科更是在創下歷史新高價 1185 元後，今天最低殺到 821 元，短短 8 個交易日重挫 3 成，若績優的電子股不止穩，指數仍有探底危機。