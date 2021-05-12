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〈台股重挫千點〉止跌訊號看兩大指標 融資維持率等殺到150%再說

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
台股止跌訊號看兩大指標 融資維持率等殺到150%再說。(鉅亨網資料照)
台股止跌訊號看兩大指標 融資維持率等殺到150%再說。(鉅亨網資料照)
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台股融資餘額融資多殺多斷頭護國神山融資維持率台積電聯發科散戶

台股今 (12) 日受到疫情嚴峻衝擊信心崩盤，一度回測萬五大關，止跌訊號為何大家都關切，法人提兩大指標，目前台股融資維持率為 167.69%，至少要殺到 150%；不只如此，兩座「護國神山」台積電、聯發科的止穩也是重要看點。

台股 4 月底自高點 17709 點反轉下殺，至今天盤中低點 15165.27 點，波段跌 2543.96 點，跌幅達 14.3%；但同期間，融資餘額從 2740.63 億元創 9 年高水位以來，因為期間仍有散戶勇敢進場再買，使得到昨天為止，才降到 2575.87 億元，波段只減肥 164.76 億元，減幅僅 6%，顯示籌碼仍趨凌亂。

在過去當融資餘額創新高，指數進入大跌時，融資戶面臨融資追繳，就會引發多殺多一波接一波的連環爆，台股前一次殺融資，是在十年前的 2011 年 1 月，當時台股高點 9220 點，融資餘額達 3263 億元，大盤跌至最低 6609 點，融資減至 1757 億元，減了 1506 億元才見止跌。

法人表示，這次台股短短兩天最深已經急跌 2000 億元，融資維持率至昨天為 167.69%，今天殺出一波後，融資維持率還會再降，但是目前融資餘額減幅仍追不上指數跌幅，預估融資維持率至少要殺到 150% 才能見到初步止跌機會。

此外，台積電自歷史高點 679 元以來，今天摔破半年線 570 元支撐，業績表現優異的聯發科更是在創下歷史新高價 1185 元後，今天最低殺到 821 元，短短 8 個交易日重挫 3 成，若績優的電子股不止穩，指數仍有探底危機。

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