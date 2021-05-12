〈國內疫情升溫〉台積電、聯電提升內部防疫 管制聚會、提高分區上班比例

國內疫情急遽升溫，企業也相繼提升防疫措施，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日更新內部防疫措施，包括針對人員進廠管制、聚會管制等；聯電 (2303-TW) 也提升防疫政策，提高同仁分區上班、遠距上班比例。

台積電內部防疫措施今日更新，在人員進廠管制部分，管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸、暫停來賓 / 訪客進入公司、避免與供應商面對面開會、暫停開放親友使用台積電運動館、球場及健身房等相關設施。

聚會管制部分，台積電將減少非必要性聚會與活動，會議優先採遠端連線 (建議縮減與會人數至會議室座位數的 70% 左右)，減少跨廠區人員流動，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館等含有非特定人士參與的活動。

此外，台積電員工餐廳也採梅花座用餐，同仁取餐後盡量回辦公座位用餐。

聯電今日也同步提升內部防疫政策，包括提高同仁分區上班、遠距上班比例，訪客未有特殊理由無法進入公司，同仁用餐也採取分流措施。

世界先進 (5347-TW) 維持第二階段防疫措施，包括進廠量體溫、配戴口罩、保持社交距離，及每天填寫個人疫調等。世界先進強調，若政府防疫政策升級至第三階段，也會相應改變相關措施。