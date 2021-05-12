大成鋼Q1純益14億元季增2倍 EPS 0.88元8季新高

不鏽鋼及鋁捲板通路商大成鋼 (2027-TW) 今 (12) 日公告第一季財報，在鋁捲板、不鏽鋼價格雙雙走揚下，首季雙率雙升，稅後純益 14.32 億元，季增 213%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.88 元 8 季高點，也賺贏去年整年。

大成鋼第一季營收 209.82 億元，季增 27.7%、年增 29.5%；毛利率 23.4%，季增 10.9 個百分點，年增 11.4 個百分點；營益率 13.6%，季增 4.5 個百分點、年增 13.1 個百分點；稅後純益 14.32 億元，季增 213%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.88 元。

大成鋼受惠去年第四季起美國鋁捲板價格走揚，加上美國對 18 國進口鋁捲板祭出反傾銷，推升鋁捲板漲勢延續；此外，鎳價上漲，也墊高不銹鋼報價，在二大產品報價上漲下，大成鋼雙率雙升，也帶動獲利走揚。

此外，大成鋼子公司大國鋼 (8415-TW) 也受惠美國當地市況回溫，第一季稅後純益 5.92 億元，季增 59.5%、年增 169%，每股純益 0.58 元，也是 10 季新高，也挹注大成鋼獲利表現。