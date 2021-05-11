台股重挫 權值雙王市值蒸發逾5400億元 台積電摜破15兆元

隨著美國科技股遭到拋售，台股今 (11) 日開盤即下跌近百點，權值雙王台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙大跌，一度拖累大盤重挫超過 500 點，依兩家今日股價低點計算，市值一共蒸發超過 5000 億元，達 5437 億元。

其中台積電市值跌破 15 兆元關卡，跌到 14.86 兆元，聯發科也摜破 1.5 兆元關卡，跌回 1.42 兆元。

隨著全球通膨疑慮再起，加上台灣疫情升溫，台股賣壓沉重，台積電 ADR 昨晚下跌 3.87%，今日股價也開低走低，大跌近 3%，跌破所有短均線，依今日最低點 573 元計算，市值蒸發 4149 億元。

聯發科則受三大利空衝擊，包括高通下半年生產瓶頸將解除、5G 成長高峰已過以及長期營運面挑戰，今日股價持續下滑，開盤即面臨 900 元保衛戰，隨後更一度跌至 898 元，市值崩跌 1288 億元。

隨著美股昨日進行修正，亞股今日也全盤皆墨，日、韓、港股重跌 1% 以上，台股也受拖累，盤中一度跳水修正超過 500 點，正式失守月線、回測季線，預估今日成交值將再度爆出新天量，達 7000 億元以上。