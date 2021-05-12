〈美股盤前要聞〉市場關注美國通膨數據 美股期貨走低

美國即將公布 4 月份 CPI 及核心 CPI 數據，美股期貨週三 (12 日) 走低，道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.39%。

1. Fed 官員：堅信美國復甦動能 但就業市場仍有長遠路要走

儘管上周公布的 4 月就業數據大幅低於市場預期，聯準會 (Fed) 官員們周二 (11 日) 仍對美國經濟反彈有信心，但承認就業復甦的步伐可能比預期的還要差，還有更長的路要走，必須耐心等待。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，數據表明勞動力需求和供給都在復甦的道路上，但速度不一致，並且可能會有摩擦。

梅斯特和費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 、舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也指出，就業市場復甦取決於是否更多美國人接種疫苗，讓社會更容易適應緊密聯繫的工作和活動。

通膨也是決定 Fed 下一步的目標之一，而近期原物料上漲正在提高市場對通膨的隱憂。然而，Fed 官員表示，他們預計隨著時間推移，通膨壓力將緩解，就像勞動力市場的困境獲得解決一樣。

2. 貝佐斯再賣 52 萬股亞馬遜股票

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本周再出售 17 億美元的股票，使他 5 月拋售亞馬遜股票總額達到約 67 億美元。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，根據預先安排的 10b5-1 交易計畫，貝佐斯本周出售 52.2 萬股亞馬遜的股票。總計 5 月份貝佐斯共分三批出售的股數達到 200 萬股。

據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，貝佐斯目前穩坐全球首富，並還持有亞馬遜約 10% 的股份，是其 1880 億美元身價的最大來源。

3. 美國 3 月 JOLTS 職位空缺激增 810 萬

美國勞工部統計局 (BLS) 周二 (11 日) 公布 3 月 JOLTS 職位空缺激增 810 萬，優於市場預期，並創歷史新高，凸顯出隨著疫苗接種加速，招聘需求急遽攀升。

報告顯示，3 月職位空缺自 2 月的 753 萬增至 810 萬，勝過市場預期的 750 萬，並寫下 2000 年 12 月有紀錄以來最高，職位空缺率報 5.3%。

3 月聘用人數變化不大，自 2 月的 580 萬增至 600 萬，聘用率達 4.2%，當中以聯邦和地方政府教育的 6.2 萬最多，再來是教育服務業的 3.1 萬，採礦和伐木業也新增 1.7 萬。

4. 女股神：科技股氣數未盡 大宗商品將大幅修正

被譽為女股神的方舟投資執行長伍德 (Catherine Wood) 表示，今年來的高成長股拋售潮，不代表疫情爆發帶來的科技股漲勢就此告終。她表示，最近大宗商品飆漲反映企業重啟供應鏈帶來的需求，但等到全球經濟完全重啟，商品價格將大幅修正。

伍德表示，由於科技創新，未來幾年主導全球市場的題材是通縮而非通膨，並預測，美國 10 年期公債殖利率將保持在 1.5% 到 3%，油價不太可能漲回每桶 70 美元之上。

雖然投資人轉向價值股的影響強大，但伍德仍看好高成長股具有吸引力。她說，特斯拉這類成長股在未來五年的表現仍將優於大盤。

5. 以太幣突破 4300 美元

經過周一 (10 日) 晚間至周二的短暫修正後，以太幣 (ETH) 周三再啟攻勢，最高升至 4357 美元，續創歷史新高。比特幣 (BTC) 也小漲至 57000 美元上方，但漲勢遠遜於以太幣及多數加密貨幣。

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:15，以太幣報 4322.02 美元，略低於先前高點，但 24 小時漲幅仍達 10.4%，市值站上 5000 億美元上方。比特幣漲 3.8%，報 57530 美元。

最高的預測來自 Bitbull Capital 營運長 Sarah Bergstrand，他認為以太幣價格屆時可達 10 萬美元，最悲觀的來自 UNSW 副教授 Elvira Sojli，他預測以太幣在 2025 年底，只值 850 美元。