〈台股重挫千點〉散戶人踩人兩天市值蒸發逾4兆 何時止跌看四訊號

台股連續兩天大跳水，指數失守「萬六」關卡，市值大舉蒸發 4.2 兆元，第一金投顧董事長陳奕光說，台股是否止跌回穩要看四大訊號，包括融資使用率是否低於 160%、融資餘額下降，電子股成交比重必須回到 5 成以上，以及台積電、聯發科回神。

國內疫情緊繃，加上美股走跌，台股連續兩天上演多殺多戲碼，「散戶自己踩自己」，導致恐慌性賣壓湧現，不僅權值股王台積電股價腿軟，就連鋼鐵、航海兩大族群也人氣潰堤，台股終場重挫 680 點，成交量暴增至 7737 億元。

陳奕光指出，台股受疫情升溫影響，引發市場恐慌，今 (12) 日早盤不少融資餘額面臨斷頭追繳令壓力，第二波當沖客進場低接的又二度遭空頭狙擊，在外資持期現貨同步賣壓下，台股兩天內暴跌逾 1300 點。

陳奕光說，台股能否止跌可觀察四大指標表現，首先是融資使用率，今天融資使用率已開始下降，盤勢要止跌，融資使用率能持續下降至 155% 以下；其次，融資餘額必須再減 100 億元。

第三、權值股台積電、聯發科指標個股必須回穩，大盤才有機會止跌；此外，目前電子股成交比重仍不到 5 成，未來須等電子股成交量至少回升至 5 成，大盤才有機會反彈。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則說，因受到本土疫情不明原因確診個案上升，加上 MSCI 調降台股權重影響，拖累台股摜破季線，預估仍需一段時間整理消化，後續要觀察疫情變化，而對超跌的電子股而言，可趁機尋找績優且股價超跌具投資價值浮現者，逢低介入。

保德信高成長基金經理人葉獻文則認為，台股何時止穩可觀察兩大觀察重點，包括前五大當沖個股是否輪動，目前當沖籌碼集中航運及鋼鐵等個股，待市場情緒冷卻，資金輪動至其他類股時，可視為籌碼面止穩跡象。

其次，先前領跌的弱勢股是否回穩與反彈，是指數能否回升的關鍵，而先前領跌的 IC 龍頭股，已出現初步止穩跡象，若後續動能恢復，指數將能有進一步回升的機會。

另外，官股行庫今天雖仍持續買超台股，但買超金額比起昨 (11) 日斥資 100 多億元，今天護盤金額已降至 40 多億元，但累計 5 月以來，官股已砸了 280 多億元穩盤。