〈台股重挫千點〉金管會：成交爆量顯示很多投資人買進、仍具信心

台股今 (12) 日恐慌性賣壓湧出，暴跌 608 點，創收盤第二大跌點，對此，金管會信心喊話表示，今日集中市場成交量 7727 億元，顯示有眾多投資人買進，對市場仍具信心。

國內疫情嚴峻，台股今天盤中一度崩跌 1417 點，創史上盤中最大跌點，終場下跌 608 點或 4.11%，為收盤第二大跌點，收在 15902 點。

金管會表示，今年以來，台股價量表現佳，近 2 日雖受國外股市下跌及疫情影響，集中市場加權股價指數跌幅較大，惟觀察台股今年以來到昨天為止上漲 12.56%，平均日成交值較去年同期增加 130.60%，表現均優於日本、香港、韓國、上海、深圳及新加坡等亞洲其他主要市場。

金管會進一步指出，台股今日集中市場成交量 7727 億元，顯示有眾多投資人買進，對市場仍具信心；另外，外資今日雖仍賣超約 112 億元，但相較昨日賣超約 424 億元，呈現大幅減少。

金管會再度提出台股基本面數據表示，台灣總體經濟持續成長，按主計總處 4/30 概估，今年第 1 季經濟成長率 8.16%，較 2 月預測數 6.2%、大增 1.96 個百分點，且創下 10 年半單季新高。

且上市櫃公司基本面尚屬穩健，國內上市櫃公司去年度稅前獲利合計約 3.03 兆元，年增 21.58%；今年截至 4 月份，上市櫃營收約 12.27 兆元，也較去年同期增加 24.55%；又台股集中市場截至 4 月底，本益比約 22.85 倍，現金殖利率達 2.54%，若加計股票股利更達 2.64%，顯示基本面尚屬穩健。

金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資；另金管會強調，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。