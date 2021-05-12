〈美股早盤〉美4月CPI增幅創高 通膨壓力拖累美股低開 那指再挫1%

通膨壓力再度拖累美股下滑，主要指數周三 (12 日) 開盤皆墨。截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或 0.4％，那斯達克綜合指數跌 1%，標普 500 指數跌 0.7％，費半跌近 2%。台積電 ADR 挫 3.5%。

最新報告顯示，美國 4 月 CPI 較去年同期大增 4.2%，月增 0.8%，排除食品和能源等波動項目後，核心 CPI 年增 3%，月增 0.9%，均高於市場預期和前值，並寫多年新高。

雖然數據一部分反映新冠疫情之下的低基期效應，且 Fed 不斷重申通膨壓力僅為暫時性，考慮到近期 Colonial 輸油管線因駭客襲擊，恐導致供應短缺並拉抬能源成本，市場對於通膨急劇升溫仍表擔憂，帶動美股開盤續跌。

本周身陷壓力的大型科技股臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和 Netflix(NFLX-US) 周三再跌超 1%，拖累那指開盤一度挫 1%。

費半成份股全盤走低。截稿前，台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.5%，應材 (AMAT-US) 跌 2.4%，AMD(AMD-US) 跌 1.9%，美光 (MU-US) 跌 1.4%，英特爾 (INTC-US) 跌 1.2%。

截至台北時間周三 (12 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 146.82 點或 - 0.43%，暫報 34122.34 點

那斯達克綜合指數下跌 141.85 點或 - 1.06%，暫報 13247.58 點

標普 500 指數下跌 28.09 點或 - 0.68%，暫報 4124.01 點

費半下跌 58.08 點或 - 1.95%，暫報 2917.93 點

台積電 ADR 下跌 3.50% 至每股 108.90 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.674%

紐約輕原油上漲 0.61% 至每桶 65.68 美元

布蘭特原油上漲 0.57% 至每桶 68.94 美元

黃金下跌 0.32% 至每盎司 1830.30 美元

美元指數上漲 0.16% 至 90.26 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 1.02％，至 3190.92 美元。

歐洲法院周三裁定，因歐盟無法證明亞馬遜自盧森堡政府獲取非法稅收優惠，故亞馬遜不須向盧森堡補繳 2.5 億歐元的稅款，判定亞馬遜勝訴。

FuboTV(FUBO-US) 早盤上漲 17.43％，至 20.75 美元。

FuboTV 公布第 1 季營收優於預期，並上調全年財測，預計第 2 季營收將落在 1.20 億美元至 1.22 億美元間，全年營收估達 5.2 億美元至 5.3 億美元，大勝分析師預期。

QuantumScape(QS-US) 早盤下跌 6.54％，至 27.60 美元。

固態鋰電池新創 QuantumScape 周二盤後公布最新財報，GAAP 每股虧損報 20 美分，較去年同期增逾 3 倍，且虧損幅度遠高於市場預期的 7 美分。該公司並未公布季度營收。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 CPI 年增率報 4.2％，預期 3.6%，前值 2.6%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.8％，預期 0.2%，前值 0.6%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 3.0％，預期 2.3%，前值 1.6%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.9％，預期 0.3%，前值 0.3%

綠：美國 CPI 月增率，藍：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 799 萬桶

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，目前市場對總體和核心通膨水平相當敏感，令人擔憂的是，一旦有跡象顯示通膨態勢確實將延長，Fed 可能對此失去控制。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole SA)G10 貨幣策略主管 Valentin Marinov 表示，除了凸顯出大宗商品價格的基期效應之外，美國通膨率飆升也可能是由更持久的因素所造成，這可能使通膨率延續時間較 Fed 目前預期的還要更長。

Marinov 認為，理論上這應該會提振美債殖利率，幫助美元收復失地，甚至削減全球風險偏好。