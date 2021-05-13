通膨竄升引發市場恐慌 馬士基：尚未出現危險升溫跡象

船運龍頭馬士基周三 (12 日) 執行長 Soren Skou 表示，他沒有看到通貨膨脹升溫出現危險的跡象，尤其是勞動力市場也尚未出現工資的通膨壓力。

Skou 周三在 4 月美國 CPI 公布前表示，他明白許多經濟學家擔心通膨，因為大量資金正在撤離， 然而，儘管歷史顯示寬鬆的貨幣環境會助長危險的通膨，「但現階段還未出現此現象。目前全球還未見到強大的通膨壓力。」

Skou 正在關注推動價格突然上漲的因素，以及這些因素是否持續存在，「大宗商品價格漲了一些，但我認為這並不是通膨，而是與所有商品的高需求有關，價格上漲只是因為產量無法跟上。」

Skou 說，更重要的是，似乎沒有任何跡象表明勞動力市場也出現通膨升溫現象，工資方面還沒有通膨壓力。

不過他強調，經濟成長的展望非常樂觀。

馬士基經手全球約 2 成的貿易，因此能在官方數據公布前，先一步洞察全球經濟發展。

試圖弄清是否通膨以及何時會真正襲來已成為今年的關鍵問題之一。聯準會多次重申目前通膨壓力為短期現象，但市場信心已明顯動搖。

美國 4 月份的消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，是 2009 年以來最大漲幅，增幅遠超過市場預期，加劇市場對通膨壓力會持續多久的激烈辯論。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 表示：「隨著時間進入第三季，通膨應該會開始回落，也不再需要考慮經濟封鎖的因素。儘管如此，我們並沒有像聯準會那樣樂觀，通膨不會是短暫的，也不會很快回落到 2% 並保持在該水準。」

Skou 認為今年全球經濟將有非常高的成長率，部分原因是去年比較基期低，但中國和亞洲大致上會以最快的速度成長，因為這些相對較快控制疫情的國家。

至於美國，Skou 預計今年經濟成長率約 6% ，隨後還將出現「強勁」的 2022 年，且沒有任何跡象顯示經濟面臨不利因素。美國除了將受惠於總統拜登的刺激政策外，還擁有超級有競爭力的勞動市場。