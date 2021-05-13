4月通膨、非農跌破眼鏡 華爾街：未來幾個月經濟數據不確定性高

4 月通膨率年增 4.2% 令市場為之震驚，但實際上多由商品、二手車等所驅動，持續性通膨領域僅呈現溫和成長。但考量到上周五低於預期的就業數據，市場預估接下來幾個月通膨與經濟數據的不確定性仍高。

4 月美國整體 CPI 年增 4.2%，創 12 年來最大增幅，不包括食品和能源的核心 CPI 上漲 4%，是 1981 年至今最大單月漲幅 。

美國經濟正自疫情中復甦，需求急遽躍升、供應鏈緊繃等因素正加劇通膨壓力。其中機票價格上漲 10.2%、酒店價格漲 8.8% ，二手車價格上升 10%。

長期衍生通貨膨脹的因素如房屋成本和服務價格，正隨著時間的推移而溫和成長，4 月的房屋成本增加 0.4%，不包括能源的服務價格提升 0.5%。

整體而言，許多人仍認為，通膨將是短暫現象，AllianceBernstein 資深經濟學家 Eric Winograd 表示，4 月服務與房地產租金成長相對溫和，但商品、運輸和旅行價格均大幅上漲，這現象都不會持續太久。隨著時間流逝，這意味著供應趕上需求，將使通膨率得以穩定下來。

儘管聯準會官員一再保證，現階段通貨膨脹壓力大部分是由於暫時性因素以及去年低基期所致。然而，上周的非農成長大幅降溫、加上周三通膨率躍升，都使眾人震驚，也提醒市場目前的情況充滿不確定性。

花旗經濟學家 Veronica Clark 說：「聯準會可能會繼續淡化短期通膨壓力，但未來幾個月數據對於衡量是否出現持續性通膨至關重要。4 月數據顯示未來通膨等經濟數據都存在很大的不確定性。」

BMO 全球資產管理公司資深投資策略師 Jon Adams 說， 通貨膨脹率上升通常一直是股市的利多，然而一旦超過 3.5% 至 4% 時，市場便開始擔心工資上漲以及通膨壓力。

Adams 認為，公司仍有許多職缺，且顯示各行業的工資有所上升，存在潛在的工資壓力，但隨著重啟學校、延長的失業救濟金到期，其中一些因素可能在未來幾周和幾個月內消失。