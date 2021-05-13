Colonial宣布重啟輸油管線 但回歸正軌還需幾天

經歷駭客襲擊緊急關閉管線多日後，Colonial Pipeline 在美國當地周三 (12 日) 下午 5 點宣布重啟營運，不過該公司警告，輸油系統仍需幾天的時間才能完全順利運行。

Colonial 聲明表示，重啟後，精煉燃料運輸供應鏈將需要幾天的時間才能恢復正常，使用 Colonial 管線的某些市場在啟動期間可能會經歷間歇性的運輸中斷。該公司將盡可能安全運送汽柴油和噴射燃料，直到市場恢復正常為止。

在 Colonial 發布聲明前，美國總統拜登以經表示「接下來 24 小時內有望收到 Colonial 的好消息」。白宮近日宣布多項緊急措施以應對燃油短缺，包括豁免燃油環保要求、授權 10 個州允許卡車載更多燃料，原本也正考慮允許外國油輪將汽油和柴油運輸至東岸港口。

自上周五遭駭客組織 DarkSide 襲擊以來，墨西哥灣沿岸到美東最大管線系統一直處於離線狀態。該管線每日運送 250 萬桶汽柴油，熱燃油和噴射燃料，總長綿延 5500 英里，輸送美東近一半的燃料。

拜登周一表示：「儘管有證據表明駭客攻擊源自於俄羅斯，但迄今為止我們的情報人員沒有證據表明俄羅斯參與其中。他們有責任處理此事。」

由於民眾競相到加油站加油，美國東南部一些地區的燃油已出現短缺。此外，天然氣價格也因此事件上漲，周三價格是自 2014 年以來首次突破每加侖 3 美元。