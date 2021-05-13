元太斥近7億元躍Nuclera最大策略股東 搶生物科技商機

電子紙大廠元太 (8069-TW) 宣布斥資 2500 萬美元 (約新台幣 7 億元)，以每股 22.58 美元，取得英國 Nuclera 約 110.71 萬股權，成為最大策略股東，將打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印 (bio-printer) 系統，估最快 2022 年可實現商業化使用。

元太表示，2018 年就與 Nuclera 進行策略夥伴合作，在元太數位微流體設備上導入 Nuclera 生物合成技術，這次將透過旗下美國子公司數位微流體團隊分拆併入 Nuclera 美國子公司，進而取得 Nuclera 公司股權，強化生物合成技術。

元太進一步指出，將貢獻智財 IP 專利、設備、科學家、工程師，而 Nuclera 美國子公司也將設置在美國麻州 Billerica 的元太創新中心內，未來雙方將可望進一步開發產品、加快商業化進程。

Nuclera 是從英國劍橋大學獨立出來的生物科技公司，致力開發蛋白質與基因合成技術，元太也將持續與 Nuclera 合作，透過技術結合，打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印系統。

元太首季營收 44.35 億元，季增 4.18%、年增 51.8%，毛利率 49.87%，季增 4.16 個百分點、年增 3.69 個百分點，營益率 21.82%，季增 7.67 個百分點、年增 19.49 個百分點，稅後純益 11.66 億元，季增 14.97%、年增 48.21%，淨利率 26.31%，季增 2.47 個百分點、年減 0.64 個百分點，單季三率三升，每股賺 1.03 元，創下近 14 季新高。