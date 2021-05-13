缺櫃又缺工 投資如何因應？

亞洲至美國海運價格持續升高，雖然碼頭卸貨量大幅增加，但仍追不上龐大的貨物進口量，多艘貨櫃輪於海上等待卸貨。而除了海運塞車外，美國不少雇主都開始抱怨找不到勞工，勞工也順勢提出加薪的要求。運費上漲、薪資上漲，美國物價年增率會因此升高嗎？聯準會將被迫升息？投資又該如何因應？

1. 廠商交貨速度變慢，供不應求推升物價

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

製造業採購經理人指數中的供應商交貨分項，關心的是廠商交貨時間會延長還是縮短。景氣熱絡、產品供不應求時，不管是受到產能限制、原物料難以取得，或是找不到更多願意加班的工人，產品的交貨時間都會因此拉長，而產品出售價格也理應升高。從上圖可看出，供應商交貨分項近一年變化與美國物價年增率近一年變化走勢相近，當供應商交貨分項近一年大幅升高時，美國物價年增率往往也跟隨走高。

2. 供不應求，通常需 12 至 14 個月解決

既然美國物價年增率與供應商交貨密切相關，要判斷未來美國物價年增率走勢，就必須先預測供應商交貨會如何變化。從 1955 年以來，美國共經歷過 12 輪庫存週期（1987 年前大約每 5 年會經歷一次，1987 年後延長至 10 年左右）。當供應商交貨分項突破 60 時，廠商需要 12 至 14 個月的調整時間，才能讓供應商交貨分項重新回到 60 以下。此輪美國供應商交貨分項突破 60 的時間是去年 10 月，按照過往經驗，今年 10 月至 12 月美國供不應求的情況應可獲得緩解，物價升高壓力也會因此降低。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1955-2021。料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。當 ISM 製造業供應商交貨分項超過 60 時設為基期 0，正常範圍為第一與第三四分位數之間。

3. 美國短期消費旺，產能追上要等第四季

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

按照歷史經驗，供應鏈緊繃約需 12 至 14 個月的調整時間。但此次供不應求情況可能與過往不同，在美國政府多輪紓困與加發失業補助津貼的幫助下，美國民眾消費力並未因為經濟衰退而下降，反而因為不工作就有收入，許多人不願意回到勞動市場。隨著疫情嚴重程度降緩，積壓已久的需求逐步爆發出來，但在失業補助津貼還沒結束的情形下，復工較慢、生產遠遠跟不上需求成長（根據 Google，目前美國工作場所人流仍比疫情前低 29%）。美國聯邦失業補助津貼將於 9 月到期，加上疫苗施打順利，美國供給可望於第四季大幅成長，有助舒緩供不應求的情況，與前段預測結果相似。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

聯準會按兵不動機率高，有利週期類股

預期美國物價年增率今年有升高壓力，但明年將回落至 2% 以內。因此，就如同先前頻繁與市場溝通的一樣，聯準會並不會因此調整貨幣政策。儘管聯準會將按兵不動，但美國 10 年公債殖利率很可能跟隨物價年增率走高，更看好對利率較不敏感的價值類股或受惠於需求復甦的週期類股。

鉅亨精選基金

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>> 鉅亨趨勢寶 - 景氣動力王

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00