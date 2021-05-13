【富蘭克林】永續投資規模逼近2兆美元，多元佈局掌握氣候商機

根據晨星最新統計 (圖表一)，2021 年第一季全球永續投資基金的資產淨流入 1,853 億美元、連四季吸引資金淨流入，較前季淨流入規模 1,583 億美元成長 17%，總規模達到 1 兆 9845 億美元、逼近 2 兆美元大關。就各區域來看，歐洲地區的永續基金規模達 1.62 兆美元、佔比超過八成，今年第一季亞洲、日本等區域的永續基金也吸引數十億美元以上資金流入。

富蘭克林證券投顧認為，受到部分國家疫情再起，景氣利多頻傳卻燃起通膨及全球央行政策緊縮擔憂，近期全球股市震盪加大，但不論疫情及景氣循環如何發展，結合 ESG(環境、社會與公司治理)、永續投資和氣候商機的主題投資已成為未來數年甚至十年以上的趨勢主流。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁 ‧ 布盧門認為，氣候變遷商機不僅侷限於替代能源產業，而是橫跨各種經濟活動、多元產業及國家的跨時代變革題材，能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效，建議投資人透過全球化多元布局的氣候變遷股票型基金，分享永續投資及氣候商機。

迎向零碳排放的未來，氣候商機≠再生能源產業

相較於許多氣候變遷基金僅聚焦於替代能源產業，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金屬於全球型股票型基金，該基金經理人馬丁 ‧ 布盧門表示，我們認為氣候變遷的投資範疇橫跨廣泛的經濟活動及眾多產業，可分成三大類型，第一類是提供解決方案的公司，係指企業提供的產品或服務能協助減少碳排放，包含用於發展永續交通、永續農林業、能源效率、水資源及廢棄物管理的產品，也包括終端產品為材質取自植物的服飾或是永續包裝，第二類是位於轉型期的公司，係指企業能運用新的技術或方法來減少碳足跡，第三類則是企業所處的產業碳排放很低、具備轉型彈性的公司。

近期全球玉米、小麥等農產品的價格持續飛漲，美國財經雜誌巴隆 (Barron's) 點名看好永續農業發展及農業股的投資機會。經理人馬丁 ‧ 布盧門認為，隨著亞洲中產階級的數量增加，特別是中國及印度，亞洲地區的可耕種農地持續縮減，極端氣候造成農作物的產量減少，農民們努力尋找提高農作物收成的方法。全球人口持續增加，讓糧食安全成為重大議題，因此我們尋找具備永續經營的種子公司，以及在水資源和廢棄物管理領域中具備專業技術及管理能力的公司。

價值選股防波動，疫情後首度買入金融股



經理人馬丁 ‧ 布盧門表示，去年許多再生能源股票大漲後的評價面變的非常昂貴，基於評價面的考量，今年第一季有略為調降再生能源及能源效率股票的比重，轉而增持位於轉型期的公司，包括快遞、工業氣體等公司。此外，著眼美歐政府承諾更積極的減碳目標之後，預期將有更多氣候變遷的政策進行立法，將帶動相關提供解決方案公司的營收成長，碳價走勢看漲，精選碳排放較低的公司，未來受到碳價上漲的衝擊較小。

經理人馬丁 ‧ 布盧門表示，著眼金融業對 ESG 與氣候變遷的重視，迎向景氣回溫、通膨預期及利率上揚環境，我們重新評估銀行業的投資機會並於第一季重新建立部位，是去年新冠疫情爆發後首度買進，其中我們仍排除對化石燃料、油砂、燃煤業貸款比重較高的銀行。

截至 2021 年 3 月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在提供氣候變遷解決方案公司的比重 62%，位於轉型期公司比重近 32%，並搭配具備轉型彈性的公司近 7%。此外，面臨全球股市屢創新高後評價面並不便宜的波動環境，經理團隊堅守價值選股的策略，避開不具備基本面支撐或是評價面被嚴重高估的公司。該基金在歐洲投資比重達 54%，北美及亞洲各約 21%，產業別側重工業、原物料、科技及公用事業。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。