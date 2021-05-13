特斯拉4月中國銷量月減27% 比亞迪銷量月增6%準備超車

據中國乘用車市場資訊聯席會（China Passenger Car Association,CPCA）周二（12 日）公布的數據，特斯拉 (TSLA-US) 4 月中國銷售量急遽下降至 25,845 輛，較 3 月減少 27%。

CPCA 的報告顯示，特斯拉 4 月從上海工廠出口 14,174 輛車，但並未披露 3 月份的出口數據。此外在特斯拉銷量下降同時，中國 4 月新能源汽車銷量也下降 12%，包括電動車與油電混合車。

特斯拉 (TSLA-US) 並未回應 CPCA 的報告與數據，該股周二股價下跌 4.42%，收每股 589.89 美元，今以來累計下跌 12%。

CPCA 報告也提到，受股神巴菲特（Warren Buffett）青睞投資的中國電動車公司比亞迪，4 月銷售量達到 25,450 輛較 3 月的 23,906 輛成長 6.5%，在中國電動車銷售排名僅次於特斯拉。

比亞迪月初曾公布 4 月電動車的銷售量為 25,034 輛，與 CPCA 的數據相近。不過有部分中國電動車業界人士對 CPCA 的準確性表示懷疑，認為該數據並未真實反映出銷售量。

特斯拉今年第一季在全球交付 18.48 萬輛電動車，但並未公布按國家計算的月交付量。

公開數據顯示，中國市場對特斯拉來說越來越重要。特斯拉今年第一季在中國銷售額為 30 億美元，不僅占全球同期銷售額的 29%，還高於去年同期的 21%。

與此同時，特斯拉在中國的負面報導也越來越多。過去幾個月有關特斯拉煞車失靈、碰撞、爆炸消息頻傳，引起中國監管單位注意並開始審查。此外，路透日前援引消息人士報導，特斯拉已停止買地擴建上海工廠的計畫。

CPCA 表示，北京將於本月發放 6 萬張電動車的新車牌，這應該有助於特斯拉最近上市的 Model Y 與中國國有汽車製造商 GAC 廣州汽車分拆出來的新電動車品牌 Aion Y 的銷售。