逸達抗新冠新藥加速收案 最快第4季初公布數據

逸達 (6576-TW) 開發中的新成分新藥 FP-025，可抗肺部纖維化與抗發炎，被視為新冠肺炎潛力藥物，目前在美國執行新冠重症患者二期臨床試驗，預計今年第 3 季完成收案，最快第 4 季初公布數據結果。

據統計，高達 67-85% 新冠肺炎重症病人，患有急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)，病患肺部會產生積水，絕大多數無法自主呼吸，需透過呼吸器維持體內氧氣循環，或使用類固醇緩解症狀。

逸達開發的新藥 FP-025，據初步臨床數據顯示，FP-025 可延緩病患肺部損傷或發生纖維化，此外，健康受試者口服 FP-025 單劑量與多劑量，皆有良好的安全性與耐受性、未發生嚴重副作用。

FP-025 正在美國執行新冠肺炎重症患者二期臨床試驗，自今年 3 月收首位病患後，與 10 家大型醫院合作，近期加快收案腳步，預計今年第 3 季完成收案 99 人，每位病患治療時程約 28 天，檢視病患脫離呼吸後的生存率、抗纖維化等狀況，最快第 4 季初公布臨床數據。

逸達指出，二期臨床試驗完成後，除將既有數據與美國 FDA 討論調整三期試驗設計，不排除增加歐洲、印度、中東等地區進行三期臨床外，也擬啟動授權。

FP-025 也在荷蘭進行的另一項針對過敏性、慢性氣喘的二期概念驗證，規劃在年底取得臨床試驗數據，未來也不排除授權。