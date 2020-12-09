逸達授權列腺癌新劑型新藥 已收取逾2億元簽約金

逸達 (6576-TW) 今 (9) 日表示，旗下列腺癌新劑型新藥 Camcevi 日前授權給長春金賽藥業，依照合約已收到 800 萬美元 (約新台幣 2.26 億元) 簽約金，將自本月起陸續認列收入。

逸達開發的前列腺癌新劑型新藥 Camcevi，上 (11) 月授權給長春高新集團旗下子公司長春金賽藥業，總金額達 1.24 億美元 (約新台幣 35.35 億元)，其中已取得 800 萬美金簽約金；Camcevi 在中國市場所有開發及商業化成本將由金賽支出。

該新藥除授權給長春金賽藥業外，近期逸達也與兩家以上藥廠洽談美國地區授權，預計下季能公布結果。

逸達表示，Camcevi 是透過公司 SIF 穩定注射劑型技術平台開發，有別於傳統針劑，須將藥粉、藥水混合後才能施打，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，Camcevi 則是單一針筒、預先充填，使用上方便性、全性、施打劑量準確性較高。

逸達今年 3 月已向歐盟提出申請新藥上市許可；美國藥證則在 2019 年提出申請，不過後續 FDA 要求需補齊部分數據，目前已完成補件程序，預計明年第 3 季取證。