〈台股盤後〉多空交戰上沖下洗 航運鋼鐵續遭空襲 量縮險守半年線

歷經昨 (12) 日一度血洗千點的大逃殺賣壓，台股今 (13) 日開盤暴跌超過 500 點後，在政府喊話防疫升至第三級可能性降低下，權王台積電翻紅拉抬指數揚升，一度重回萬六，但多空持續交戰，加上航運三雄及鋼鐵、紡織股多檔個股跌停，指數震盪走低，終場下挫 232.27 點，收在 15670.1 點，險守半年線，成交量縮至 5682.8 億元。

電子權值股昨日空襲警報大作，台積電甚至一度遭打入逼近跌停價，今日賣壓稍微趨緩，但跌幅仍達 2.32%，收在 547 元；聯發科開低震盪走低，盤中雖數度翻紅，空方仍居上風，下跌 1.68%，收 873 元；鴻海表現相對強勢，開低走高，小漲 0.98%，收 103 元；聯電、日月光投控、大立光漲幅也超過 2%。

航運族群再遭摜殺，航運三雄陽明、萬海、長榮，及台航、新興、裕民、四維航、中櫃同步遭打入跌停。鋼鐵股也遭血洗，中鴻、盛餘、燁興、春源、大成鋼、千興、聚亨、海光、官田鋼、燁輝、彰源、新鋼、佳大、建錩也亮燈跌停。

資金也從紡織股撤出，宏益、聯發、業旺、弘裕、東和、宏遠、南紡、力鵬、大東、佳和、宏洲同步跌停。

受到國內疫情升溫影響，防疫概念股延續昨日火熱氣勢，富邦媒、佰研、康那香、合世、毛寶、國光生、景岳、杏輝、亞諾法、熱映、優盛、美吾華、易威、恆大全數攻上漲停板。

法人指出，本土疫情持續升溫，加上美股連日重挫，台股回測半年線支撐後，在季線與半年線間震盪，短線仍待籌碼沉澱，勿貿然進場搶短。