金融股成外資提款重災區 9檔個股遭賣上萬張

台股今 (13) 日多空交戰，震盪走低，終場下挫 232.27 點，量縮收在 15670.1 點。外資連五買華航、買超近 10 萬張，也回補面板雙雄與航運股，不過，金融股成外資提款重災區，9 檔個股遭賣上萬張，中鋼則遭外資連三賣、共賣超逾 17.5 萬張。

三大法人方面，外資今天狂砍 226.94 億元，連續 4 個交易日賣超；投信持續買超 6.59 億元，連 7 買；自營商則賣超 40.94 億元，三大法人共賣超 261.04 億元。

期貨方面，外資回補空單 2202 口，空單未平倉口數降至 21792 口；投信回補空單 279 口，空單未平倉口數降至 7499 口；自營商增持空單 795 口，多單未平倉口數降至 21828 口。

外資今日持續買超華航，大買 3.3 萬張，已連五買、共買超近 10 萬張；連續賣超面板雙雄逾 3 個交易日後，認錯回補，大買友達 1.77 萬張、群創 8700 張；外資資金也重回航運族群，買超陽明 1.9 萬張、萬海 7304 張、榮運 5787 張，及慧洋 - KY、長榮航分別超過 4000 張。

傳產股華新、台聚、亞聚、中鴻、聯成、力鵬，電子股鴻海、仁寶、廣宇、瑞軒、元晶、鴻準、精英、誠美材、臻鼎 - KY、精材、光洋科，也獲外資敲進逾 3000 張。

外資今日賣超主要集中在金融股及權值股，大賣中鋼 2.7 萬張，已連三賣、共賣超逾 17.5 萬張；賣超晶圓雙雄聯電 1.5 萬張、台積電 1.1 萬張；代工廠英業達 1.4 萬張，緯創、廣達、和碩也超過 6000 張；水泥雙雄台泥、亞泥均超過 7000 張。

金融族群成外資提款重災區，賣超元大金 2.1 萬張、新光金 1.7 萬張、開發金及中信金各 1.5 萬張、台新金及國泰金各 1.2 萬張、永豐金及彰銀各 1.1 萬張、臺企銀 1 萬張，第一金、兆豐金超過 9000 張，玉山金、華南金與合庫金也超過 5000 張。

此外，多檔 ETF 也遭外資調節，國泰台灣 5G + 遭賣超 1.3 萬張、元大台灣 50 1.1 萬張、元大滬深 300 正 2 6663 張。

法人指出，本土疫情持續升溫，加上美股連日重挫，台股回測半年線支撐後，在季線與半年線間震盪，短線仍待籌碼沉澱，勿貿然進場搶短。

