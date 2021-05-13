〈美股早盤〉科技、晶片股強勢反彈 美股終止連三跌 道瓊衝400點

歷經昨日劇烈賣壓後，即使 4 月 PPI 數據超出預期，科技股和晶片股周四 (13 日) 仍強力反彈，引導美股開盤走高。截稿前，道瓊工業指數漲近 400 點或 1.2％，那斯達克綜合指數漲 1.5%，標普 500 指數漲 1.25％，費半漲 2.8%。

繼昨日公布攀高的 CPI 數據，美國今再公布 4 月生產者物價指數 (PPI)，年增 6.2%，增幅寫 2010 年有紀錄以來最大，排除食品、能源等波動性項目後，核心 PPI 年增 4.6%，也創紀錄新高。

此外，4 月 PPI 月增 0.6%，核心 PPI 月增 0.7%，均高於市場平均預期，但市場似乎未對 PPI 數據產生太大反應。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技股周四逆轉反彈，開盤後均漲超 1％。

昨日收盤慘烈的晶片股今日也重新振作。應材 (AMAT-US) 開盤漲超 3%，高通 (QCOM-US) 漲 2.4%，Nvidia(NVDA-US) 漲 2.3%，台積電 ADR(TSM-US) 漲近 2%。

其他經濟數據面，美國上周初領失業金約 47 萬人，再度跌落 50 萬關卡，並探疫情爆發以來新低。接下來，投資人注意力將轉向周五 (14 日) 的零售銷售和工業產出報告。

截至台北時間周四 (13 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 396.11 點或 1.18%，暫報 33983.77 點

那斯達克綜合指數上漲 191.50 點或 1.47%，暫報 13223.18 點

標普 500 指數上漲 50.79 點或 1.25%，暫報 4113.83 點

費半上漲 80.16 點或 2.81%，暫報 2931.30 點

台積電 ADR 上漲 2.96% 至每股 111.41 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.680%

紐約輕原油下跌 2.86% 至每桶 64.19 美元

布蘭特原油下跌 2.67% 至每桶 67.47 美元

黃金下跌 0.27% 至每盎司 1817.90 美元

美元指數下跌 0.01% 至 90.675 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2％，至 601.67 美元。

馬斯克日前以挖礦活動造成環境污染為由，宣布特斯拉將暫停接受用戶使用比特幣付款，消息拖累比特幣應聲跌落 5 萬美元關卡。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 2.77％，至 213.81 美元。

阿里巴巴周四盤前公布 2021 會計年度 Q4 與全年財報，Q4 營收表現雖佳，淨利卻不如市場預期，主要因上月遭中國政府處以人民幣 182 億元的反壟斷罰款所致。

觀察 2021 會計年度全年表現，營收報人民幣 7173 億元，年增 41%，Non-GAAP 淨利報 1720 億元，年增 30%。

Vroom(VRM-US) 早盤上漲 11.61％，至 39.52 美元。

疫情帶動消費者網購需求激增，美國二手車線上交易平台 Vroom 公布第 1 季營收年增 57%，至 5.91 億美元，虧損雖較去年擴大，但仍優於分析師普遍預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (5/8) 初領失業金報 47.3 萬人，預期 49 萬人，前值自 49.8 萬人上調至 50.7 萬人

美國上周 (5/1) 續領失業金報 365.5 萬人，預期 365 萬人，前值自 369 萬人上調至 370 萬人

美國 4 月 PPI 年增率報 6.2％，預期 5.8%，前值 4.2%

美國 4 月 PPI 月增率報 0.6％，預期 0.3%，前值 1.0%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 4.6％，預期 3.7%，前值 3.1%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 0.7％，預期 0.3%，前值 0.7%

排除多項波動因子後，美國 4 月核心 PPI 年增率飆至歷史新高 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Crossmark Global Investments 市場策略師 Victoria Fernandez 表示，Fed 對通膨的掌控能力導致市場失去一些信心，擔心 Fed 在解決通膨問題前浪費太多時間，目前還不確定市場是否對這種情況感到滿意。

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 贊同 Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 昨日觀點，即物價上漲僅為暫時現象。

Weinberg 解釋，通膨短暫上揚的部分原因在於，去年受到疫情波及，人們在商品上的支出遠遠超越服務支出，如今隨著服務業重新開放，商品和服務支出間的物價壓力將趨於平衡，預計通膨問題將在夏季結束時轉好。